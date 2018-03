Stiri pe aceeasi tema

- Centrul INFOTRAFIC al Politiei Romane a informat, vineri dimineața, la ora 9.10, ca pe autostrada A1 Sebes- Sibiu este restricționata circulația, ca urmare a unui accident. ”Pe sensul catre Sibiu, prima banda si banda de urgenta sunt restrictionate din cauza unor piese metalice cazute pe suprafata de…

- "La locul evenimentului au fost mobilizate cinci echipaje de pompieri, dintre care unul de cautare-salvare, cu o autospeciala de descarcerare grea, o ambulanta SMURD si doua ASAS. La sosirea echipajelor, victima era acoperita de pamant pana la brau si se afla in stare de inconstienta", a declarat…

- Accident teribil pe A1, in apropierea localitatii Traian Vuia. Soferul unui TIR a pierdut controlul volanului, a intrat intr-un parapet si s-a rasturnat. Conducatorul auto a murit pe loc si a ramas prins in cabina zdrobita. Tirul era incarcat cu 20 de tone de sticle de apa minerala, care s-au imprastiat…

- Noi detalii in cazul exploziei care a avut loc in aceasta saptamana intr-un magazin din capitala. Oamenii legii au stabilit ca obiectul este o grenada de tip sovietic și dateaza din perioada razboiului de pe Nistru. Declarația a fost facuta de ministrul de Interne, Alexandru Jizdan.

- Trei copii si o femeie au murit, iar alte cateva zeci de persoane au fost ranite, duminica, in urma unui incendiu izbucnite intr-un centru comercial din orasul Kemerovo, aflat in sud-vestul regiunii ruse Siberia, relateaza site-ul agentiei Tass. "Avem informatii ca in jur de 20 de persoane…

- Un locotenent-colonel care se predase voluntar in schimbul eliberarii unui ostatic, vineri, in timpul crizei de natura terorista din sudul Franței, a murit in urma ranilor capatate, a anunțat sambata ministrul francez de interne.

- Un barbat a murit in aceasta dimineața dupa ce a cazut intr-un puț dezafectat din zona carierei Luminița anunța ISU Dobrogea. Conform primelor cercetari efectuate de poliție, barbatul are 59 de ani. Oame...

- Cel putin sapte persoane au fost ucise sambata in Filipine dupa ce un mic avion s-a prabusit pe o casa, dupa ce abia decolase de pe un aerodrom de la periferia capitalei Manila, au anuntat autoritatile, citate de AFP, informeaza agerpres.ro. Potrivit sefului politiei locale, Julio Lizardo,…

- Centrul INFOTRAFIC al Politiei Romane informeaza ca pe Autostrada A1 Deva-Sibiu, este restrictionata circulatia rutiera pe banda de urgenta si pe prima banda ale sensului de mers Deva catre Sebes, la kilometrul 340+900 de metri, in zona localitatii Orastie, judetul Hunedoara, din cauza unui camion incarcat…

- Doua persoane au murit vineri dimineata dupa ce masina in care se aflau a fost lovita de un tren, in zona barierei Lacu Dulce din municipiul Braila, traficul feroviar fiind blocat. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Braila, colonel Stefan Stoian, cele doua persoane se aflau intr-un autoturism care…

- O persoana a decedat si alte 4 au fost ranite grav in urma unui accident rutier care s-a produs, cu putin timp in urma, pe Drumul National 2F, la iesirea din municipiul Vaslui catre Bacau. Circulatia rutiera este oprita pe ambele sensuri pe DN 2F. Potrivit primelor informatii, doua autovehicule s-au…

- Circulatia rutiera va fi restrictionata miercuri pe autostrada A1 Deva – Sibiu pana in jurul orei 18.00, pentru asfaltarea gropilor de pe partea carosabila a benzii 1 si pe banda de urgenta. Pana la ora 16.00 va fi restrictionat traficul si pe autostrada A1 Bucuresti – Pitesti, precum si pe A2 Bucuresti…

- Tragedie aviatica : Un avion s-a prabușit la aterizare. 67 de persoane se aflau la bord ”Am recuperat cadavre si persoane ranite”.FOTO Un avion de pasageri al unei companii din Bangladesh s-a prabusit luni la aterizare pe aeroportul din capitala Nepalului, Kathmandu, transmit AFP, dpa si BBC News, potrivit…

- Doi dintre pasageri au fost gasiti decedati, iar alti trei au fost scosi din apa in stare critica si transportati la spital. Din pacate, medicii nu i-au mai putut salva, potrvit New York Post. Pilotul a reușit sa iasa de unul singur din epava și a fost salvat de un remorcher. El este intr-o…

- Doi oameni au murit și alți trei sunt in stare critica dupa ce elicopterul in care se aflau s-a prabușit in apele estuarului East River din orașul New York. La bordul aeronavei se aflau șase persoane. Pilotul a reușit sa scape nevatamat.

- O persoana a murit si doua au fost ranite, dupa ce camioneta in care se aflau a cazut, sambata dimineata, de pe un pod in judetul Suceava. Pompierii au intervenit pentru scoaterea victimelor din masina, iar ranitii au fost transportati la spital.

- Centrul INFOTRAFIC al Politiei Romane informeaza ca astazi, in intervalul orar 10:00-17:00, se vor executa lucrari de reparatii asupra carosabilului pe Autostrada A2 Bucuresti - Constanta, pe prima banda a sensului de mers catre Constanta, intre kilometrii 12-35, precum si a sensului catre capitala,…

- Conform Centrului Infotrafic al Politiei Romane, astazi, in intervalul orar 09:00-17:00, pe Autostrada A1 Bucuresti - Pitesti circulatia rutiera este restrictionata pe a doua banda a sensului catre Capitala, intre kilometrii 79 si 55, din cauza lucrarilor care se executa pentru inlocuirea parapetelui…

- Un nou accident rutier grav s-a produs in Peru. Sase oameni au murit, iar 40 au fost raniti dupa ce autobuzul in care se aflau s-a prabusit intr-o prapastie, de la o inaltime de aproximativ 120 de metri.

- Treizeci si noua de militari au murit in urma prabusirii avionului militar de transport, marti, la aterizare in baza rusa Hmeimim, in vestul Siriei, potrivit armatei ruse, care privilegiaza teza accdentului.

- Centrul INFOTRAFIC al Politiei Romane informeaza ca astazi, in intervalul orar 10:00-14:00, se vor executa lucrari de reparatii asupra carosabilului pe Autostrada A1 Bucuresti – Pitesti, pe prima banda a sensului de mers catre Pitesti, intre localitatile Topoloveni si Bascov, pe tronsonul kilometric…

- UPDATE ora 09:40 – Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in judetulVrancea, circulatia pe DN2 (E85) a revenit la normal. Din cauza unui accident rutier grav in care au fost implicate doua autotrenuri si un autoturism, traficul fusese oprit pe ambele sensuri la…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe sensul catre Sebes al autostrazii A1 Sibiu – Sebes, in zona localitatii sibiene Aciliu, au avut loc doua evenimente rutiere. Unul in care a fost implicata o platforma care transporta un autoturism (la km 276+500 de metri)…

- O persoana a decedat si alta a fost ranita, luni seara, intr-un accident produs in judetul Buzau, pe DN1B, intre un TIR, o cisterna si un autoturism, persoana decedata fiind seful postului...

- Tragedie aviatica duminica dimineata (18 februarie), in sud-vestul Iranului. Un avion de linie iranian asigurand o legatura interna s-a prabusit duminica dimineata in sud-vestul Iranului cu aproximativ 66 de pasageri la bord. Avionul, care asigura legatura intre Teheran si orasul Yasuj (sud-vest), s-a…

- Tragedie pe DJ 592, unde doua mașini s-au izbit frontal, iar in urma impactului violent, o persoana și-a pierdut viața, iar celelalte aflate in autoturisme au fost ranite grav și duse la spital. O fetița de 6 ani este persoana care a murit. In cele doua masini se aflau cinci persoane, dintre care trei…

- Traficul intre Calea Dorobanti si strada Polona a fost blocat timp de aproximativ o ora, dupa ce un copac a cazut pe reteaua de contact a troleibuzelor si pe o conducta de gaze. RATB a anuntat ca au fost blocate troleibuzele liniilor 79 si 86, iar la fata locului au fost trimise echipe de…

- Cel putin doi oameni au murit dupa ce un avion de mici dimensiuni s-a prabusit in Belgia. Tragedia s-a produs dupa ce un avion privat de mici dimensiuni s-a prabusit in estul Belgiei, au anuntat, luni, autoritatile locale, potrivit site-ul agentiei de presa Reuters. Avionul s-a prabusit in apropierea…

- Un avion de linie rus, la bordul caruia se aflau 71 de persoane, s-a prabusit duminica in apropiere de Moscova, la scurt timp dupa decolarea de pe aeroportul Domodedovo din capitala rusa, au anuntat agentiile de presa ruse, citate de AFP si Reuters. Avionul Antonov An-148 al companiei ruse Saratov Airlines…

- Zece persoane au murit dupa ce un segment al unei autostrazi din China s-a prabusit, alti noua oameni au avut nevoie de ingrijiri medicale, iar o persoana este data disparuta, au anuntat, vineri, autoritatile locale, relateaza site-ul agentiei Xinhua.

- Doi barbati si o femeie si au pierdut viata sambata dupa amiaza, in urma unui teribil accident rutier petrecut la iesirea din municipiul Orastie inspre Sebes, informeaza Antena3.ro. "Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in judetul Huneodara, traficul este blocat…

- Avionul plecase de pe aeroportul din San Andros, una dintre insulele arhipelagului Bahamas, si avea ca destinatie aeroportul New Providence, din capitala Nassau. La un moment dat s-a pierdut legatura radio cu el si a disparut de pe radare, ulterior localizandu-se ca loc de prabusire un punct…

- Seriful din Comitatul Wood, locul unde a avut loc accidentul, a identificat victimele ca fiind pilotul Tyson Snyder (32 ani), din Wooster (Ohio) si pasagerul Jeffrey Fluharty (62 ani), din Fairmont (Virginia de Vest). Elicopterul s-a prabusit in apropierea unei zone locuite, mai multi oameni…

- Un șofer a avut un ghinion teribil dupa ce mașina lui a fost implicata in doua evenimente rutiere, in aceeași zi. Accidentul rutier ciudat a avut loc pe A1, partea de Autostrada dintre Sibiu și Sebeș. Mai exact, platforma care transporta mașina s-a rasturnat. Traficul a fost blocat.

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca din cauza unui eveniment rutier o platforma care transporta un autoturism s a rasturnat pe carosabil , circulatia pe sensul catre Sebes al autostrazii A1 Sibiu ndash; Sebes este momentan oprita la km 273, in zona localitatii…

- Un accident grav a avut loc, marti, pe DN1 in judetul Alba, dupa ce doua masini s-au izbit frontal, una dintre ele patrunzand pe contrasens. Potrivit primelor informatii, o persoana a fost ranita grav. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca pe DN1 Aiud- Turda,…

- Tragedie in prima zi a anului! Un barbat, iar alte cinci persoane sunt ranitea murit intr-un accident teribil Un barbat a murit, iar alte cinci persoane sunt ranite, in urma unui accident produs, luni, pe DN 11, in judetul Covasna, dupa ce un sofer a intrat pe contrasens si s-a ciocnit frontal cu masina…

- O persoana si-a pierdut viata, iar alte doua au fost ranite, duminica, in localitatea suceveana Spataresti, dupa ce masina in care se aflau s-a rasturnat, scrie NEWS.RO.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Suceava, accidentul a avut loc in localitatea Spataresti,…

- Tragedie aeriana in Australia, in ultima zi din an! Sase persoane si-au pierdut viata, dupa ce hidroavionul in care se aflau s-a prabusit intr-un fluviu, in apropiere de Sydney, a anuntat politia locala. Accidentul aviatic, a carui cauza nu este cunoscuta deocamdata, a avut loc pe fluviul Hawkesbury,…

