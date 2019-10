Stiri pe aceeasi tema

- O tragedie s-a petrecut, luni dimineata, in orasul Belo Horizonte, Brazilia, un avion de mici dimensiuni prabusindu-se la putin timp dupa decolare.Avionul a decolat de pe Aeroportul Carlos Prates, dar la scurt timp de la decolare s-a prabusit intr-un cartier extrem de populat.

- Un avion s-a prabușit, la aterizare, in apropiere de aeroportul din Livov, Ucraina. Aeronava zbura din Italia spre Turcia, iar in urma accidentului au decedat cel puțin patru persoane, anunța...

- Un avion de marfa AN-12 s-a prabușit vineri dimineața intr-o zona rurala, la 1,5 kilometri de aeroportul Lvov, din vestul Ucrainei. Cinci persoane au murit in momentul in care aeronava efectua o aterizare de urgența, din cauza lipsei de combustibil, a declarat ministrul infrastructurii din Ucraina,…

- Tragedie aviatica: Cel putin cinci persoane au murit, iar altele au fost ranite, dupa ce un avion s-a prabusit Cel putin cinci persoane au murit, iar altele au fost ranite, dupa ce un bombardier din Al II-lea Razboi Mondial, care efectua un zbor demonstrativ, s-a prabusit. Tragedia s-a petrecut in Statele…

- Un avion de mici dimensiuni folosit pentru evacuari medicale s-a prabusit duminica intr-o statiune din Filipine, iar toate cele noua persoane aflate la bord si-au pierdut viata, a anuntat politia, relateaza...

- Cel putin patru persoane au murit dupa ce un elicopter de tipul Airbus AS350 s-a prabusit sambata in nordul Norvegiei, au anuntat serviciile de urgenta locale, citate de agentiile Reuters si DPA. El...

- Tragedie aviatica. Un avion s-a prabusit dupa decolare. Nu exista supravietuitori Un avion de mici dimensiuni s-a prabușit in Florida, imediat dupa decolare. Pilotul nu a supraviețuit imactului. Avionul, un aparat experimental Aventura II, a cazut dupa decolare, suferind daune majore. Pilotul nu a supraviețuit.Sursa: …

- Un avion pentru stingerea incendiilor s-a prabusit, vineri dupa-amiaza, in sudul Frantei, iar pilotul a murit in urma impactului cu solul, anunta autoritatile franceze, citate de site-ul cotidianului Le Figaro, potrivit Mediafax.Accidentul aerian a avut loc in zona localitatii Generac, situata…