- Un avion cargo cu 16 persoane s-a prabușit in apropiere de capitala Iranului. Autoritațile anunța ca, din primele informații, doar o singura persoana a scapat cu viața. "Un Boeing 707 cargo a ratat pista la aterizare", a anuntat purtatorul de cuvant al organizatiei aviatiei iraniene Reza Jafarzadeh,…

- O aeronava Boeing 707, la bordul careia se aflau noua persoane, s-a prabușit luni in apropierea aeroportului Fath, situat la vest de Teheran, relateaza Euronews, menționand ca momentan nu exista informații privind persoanele de la bord, conform Mediafax.Aeronava cargo s-a prabușit in apropierea…

- Grav accident aviatic in orașul rus Ulan Ude. Un elicopter care aparținea unui om de afaceri local s-a prabușit și a luat foc. Toți cei patru oameni aflați la bord au murit. Nu se știe inca daca printre pasageri se afla și proprietarul aparatului de zbor.

- Tragedie in Mexic, chiar in ziua de Craciun. Un guvernator statal si sotul ei, senator, au murit, dupa ce elicopterul in care se aflau s-a prabusit imediat dupa decolare.La bordul aeronavei erau cinci oameni si niciunul nu a supravietuit.

- Un avion de lupta de tip Su-27, apartinand Ucrainei, s-a prabusit sambata dupa amiaza pe cand executa manevre de aterizare, in timpul unui zbor de antrenament, iar pilotul si-a pierdut viata in incident, transmite AFP, care citeaza armata ucraineana, potrivit agerpres.ro.citește și: Basescu…

- Avionul companiei indoneziene low-cost Lion Air s-a prabusit in mare la cateva minute dupa decolarea de pe aeroportul international din Jakarta si avea 189 de persoane la bord, au anuntat Ministerul Transporturilor si salvatorii, citati de AFP, Reuters si DPA. UPDATE: Nu sunt semne ca ar exista supravietuitori…

