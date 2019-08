Stiri pe aceeasi tema

- Un elicopter de tip Airbus AS350 s-a prabusit, sambata, aproape de orașul Alta, in nordul Norvegiei, au anuntat serviciile de urgenta locale. Elicopterul operat de compania norvegiana Helitrans s-a prabusit intr-o zona greu accesibila, potrivit Agerpres. La bordul aparului de zbor se aflau șase persoane,…

- Tragedie aviatica. Un avion s-a prabusit dupa decolare. Nu exista supravietuitori Un avion de mici dimensiuni s-a prabușit in Florida, imediat dupa decolare. Pilotul nu a supraviețuit imactului. Avionul, un aparat experimental Aventura II, a cazut dupa decolare, suferind daune majore. Pilotul nu a supraviețuit.Sursa: …

- Cel puțin trei persoane au murit sambata in Germania, dupa ce un avion de mici dimensiuni s-a lovit de o cladire din sud-vestul țarii, au informat surse din Poliția germana, citate de site-ul agenției DPA. Incidentul s-a produs in orașul Bruchsal, aflat la aproximativ 70 de kilometri nord-vest de…

Tragedie aviatica. Nu exista niciun supraviețuitor. Un avion s-a prabusit pe un magazin de bricolaj Trei persoane au murit dupa ce un avion de mici dimensiuni s-a izbit de o cladire in sud-vestul Germaniei, a anuntat politia.

- Noua persoane au murit dupa ce avionul in care se aflau s-a prabușit in timp ce se indreptau catre un loc pentru a face parasutism langa Umea, un mic oraș universitar din nordul Suediei, au anuntat duminica autoritațile, potrivit Reuters."Cele noua persoane care se aflau in avion au murit",…

- Un elicopter al fortelor armate germane s-a prabusit luni in nordul Germaniei, in apropierea orasului Hanovra, provocand moartea unei persoane, a declarat un purtator de cuvant al politiei, relateaza...

- Noua persoane au murit vineri in urma prabusirii unui avion de agrement in nordul arhipelagului american Hawaii, au transmis autoritatile locale, potrivit AFP, potrivit agerpres.ro.Citește și: Primaria Capitalei ‘taie in carne vie’! Educația ramane fara bani Aparatul de zbor, un King…

- Un elicopter s-a prabusit luni peste un imobil din Manhattan, a anuntat departamentul de pompieri al metropolei americane New York, transmit Reuters si AFP. Imobilul este situat pe artera Seventh Avenue din...