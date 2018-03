Tragedie aviatică. Două avioane pline cu pasageri s-au ciocnit Un avion al companiei germane Germania, care iesea cu spatele din locul in care era parcat, s-a izbit miercuri de un avion al companiei israeliene El-Al, fara sa provoace raniti, au indicat surse aeroportuare, citate de AFP. Coada avionului german Airbus s-a lovit de cea a aparatului israelian, un Boeing 747, care era parcat in apropiere. Ambele avioane au suferit pagube. Autoritatile aeroportuare au deschis o ancheta in legatura cu acest incident, au precizat aceleasi surse, fara sa ofere alte detalii. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Un avion al companiei germane Germania care iesea cu spatele din locul in care era parcat s-a izbit miercuri de un avion al companiei israeliene El-Al, fara sa provoace raniti, au indicat surse aeroportuare, citate de AFP, scrie agerpres.ro. Coada avionului german Airbus s-a lovit de cea a…

- Un avion al companiei germane Germania care iesea cu spatele din locul in care era parcat s-a izbit miercuri de un avion al companiei israeliene El-Al, fara sa provoace raniti, au indicat surse aeroportuare,...

- Mii de persoane protesteaza duminica in Barcelona, dupa ce forțele de ordine din Germania l-au arestat pe fostul lider catalan, Carles Puigdemont, informeaza AFP. Autoritațile catalane au facut apel catre oameni sa nu mai protesteze, dupa ce intre poliție și manifestanți au avut loc ciocniri violente.

- Investigatorii autoritatii britanice de reglementare insarcinata cu protectia datelor au perchezitionat timp de sapte ore sediul din Londra al societatii Cambridge Analytica, acuzata ca a obtinut datele personale a peste 50 de milioane de utilizatori ai Facebook fara a avea consimtamantul acestora,…

- Cinci cetateni romani si au pierdut viata si alte patru persoane, dintre care 3 romani, au fost grav ranite intr un grav accident auto produs luni, pe drumul N270, la est de Helmond, Noord Brabant, in Olanda. Autoritatile din Romania au fost informate in legatura cu acest accident, iar Ambasada Romaniei…

- Cinci cetateni romani, patru barbati si o femeie, au murit intr-un accident rutier petrecut in Olanda. Microbuzul in care se aflau s-a ciocnit cu un camion. Barbatii cu varste cuprinse intre 27-37 de ani, iar femeia are 24 de ani. Tragedia s-a petrecut pe o sosea din sudul tarii, dar nu se stie deocamdata…

- "Sper ca in anii care vor veni ai presedintiei voastre, tara dumneavoastra va participa activ la toate activitatile Consiliului Europei", a declarat Thorbjorn Jagland intr-o scrisoare adresata lui Vladimir Putin pentru a-l "felicita cu ocazia realegerii". "Rusia este un membru important…

- Sefa executivului german va avea intrevederi cu presedintele polonez Andrzej Duda si cu premierul Mateusz Morawiecki, intalniri in care accentul va fi pus pe imbunatatirea relatiilor intre cele doua tari vecine. Michal Dworczyk, seful de cabinet al premierului polonez, a declarat pentru postul privat…

- O fosta judecatoare din Pitesti a incercat sa se sinucida dupa ce a lasat un bilet de adio. Femeia a vrut sa iși puna capat zilelor band detartant si apoi taindu-și venele. Politistii din Arges au deschis o ancheta dupa ce o fosta judecatoare din localitatea Stefanesti a incercat sa se sinucida. Femeia…

- Politistii de investigatii criminale din Constanta au depistat un barbat care era urmarit international pentru savarsirea de infractiuni contra proprietatii, fapte comise in Germania. Schimbul de date si informatii a fost asigurat de Centrul de Cooperare Politieneasca Internationala. La data de 9 martie…

- Independenți și de ce mai multe ori pragmatici, tinerii din generația Z sunt hotarâți sa-și construiasca parcursul educațional conform propriului set de valori. Din acest motiv, nu e de mirare ca în fiecare an, peste 11.000 de tineri aleg sa mearga la studii în strainatate, fiind…

- Autoritatile de la Moscova au anuntat un nou bilant, de 39 de morti, in urma prabusirii unui avion militar, in zona unei baze militare strategice, potrivit RIA Novosti citata de Realitatea.net.Informatia initiala era ca toti cei 32 de oameni din avion, 6 membri ai echipajului si 26 de pasageri au murit.…

- Cel putin doua persoane au fost ucise intr-un atac armat produs vineri in campusul Universitatii Centrale din Michigan, afirma surse citate de presa americana. Atacul armat a avut loc in unul din caminele din campusul Universitatii Centrale din Michigan, relateaza Detroit Free Press si…

- Hackerii au accesat servere ale guvernului german inclusiv miercuri, a declarat joi o sursa de securitate pentru dpa. Atacul este analizat de institutiile de securitate din Germania, care actioneaza pentru strangerea de informatii privind obiectivele si identitatea hackerilor, potrivit…

- Autoritatile germane vor analiza daca trebuie inasprite prevederile privind momentul in care un investitor trebuie sa dezvaluie ca detine o participatie la o companie, dupa anuntul surprinzator potrivit caruia grupul chinez Geely a devenit cel mai mare actionar la constructorul auto german Daimler in…

- Cel putin 15 persoane au murit, miercuri, in nordul Egiptului, in urma unei coliziuni intre un tren de pasageri si un tren care transporta marfa, arata un comunicat al Ministerului Sanatatii, relateaza site-ul postului Al Jazeera. Cauza accidentului nu este cunoscuta la momentul actual.…

- Un avion al companiei AirMoldova nu a putut fi ridicat în aer pentru a efectua cursa de la aeroportul Domodedovo din Moscova spre Chisinau, din cauza unei defectiuni tehnice. Potrivit bloknot-moldova.md, aeronava Airbus A320 ER-AXP al companiei AirMoldova, care efectua sâmbata…

- Directorul medical al Spitalului Judetean de Urgenta ”Dr. Constantin Opris” Baia Bare, Vasile Pop, a declarat ca micutul se afla in moarte cerebrala de cand a fost adus la unitatea medicala.”Bebelusul de 4 luni a fost adus vineri seara la spital, era dupa doua stopuri cardio – respiratorii…

- Nici loviturile aeriene de luni, nici tirul de racheta de duminica seara nu au facut victime. Inainte de aceasta, ostilitati au avut loc pe parcursul intregului sfarsit de saptamana. Fortele terestre israeliene au ucis doi tineri palestinieni in timpul unui schimb de focuri la frontiera…

- Jurnalista Cora Muntean a postat pe Facebook o scrisoare emotionanta prin care cere ajutor pentru nepotelele sale care in curand implinesc varsta de un an. Copilele s-au nascut prematur si au numeroase probleme de sanatate. Jurnalista are nevoie de bani pentru a-si ajuta nepoatele si pentru asta…

- Asociatia Nationala a Agentiilor de Turism (ANAT) sustine demersul Companiei Nationale de Transporturi Aeriene TAROM de a dezvolta propria flota, prin inchirierea sau cumpararea a patru aeronave noi Airbus A320 sau Boeing 737, in acest an. Conform unui comunicat al asociatiei, masura de…

- Asociatia Nationala a Agentiilor de Turism (ANAT) sustine demersul Companiei Nationale de Transporturi Aeriene TAROM de a dezvolta propria flota, prin inchirierea a patru aeronave noi Airbus A320 sau Boeing 737, in acest an.

- Companiei Naționale de Transporturi Aeriene TAROM a declarat ca intenționeaza dezvoltarea p flotei de avioane, prin inchirierea sau cumpararea a patru aeronave noi Airbus A320 sau Boeing 737 in acest an. Masura de a mari flota cu acest tip de avioane, cu o capacitate de 160-190 de locuri, este așteptata…

- Compania de stat Tarom cauta sa inchirieze de urgenta cel mult patru avioane Airbus 320 sau Boeing 737. Aeronavele trebuie sa vina fara echipaj, sa fie preferabil noi, dar nu mai vechi de sase ani. Tarom...

- Compania nationala Tarom anunta inceperea procedurii de inchiriere in regim de dry lease a unui numar de cel mult patru aeronave. Acestea pot fi Airbus 320 sau Boeing 737, se arata in anuntul companiei, potrivit economica.net. Tarom cauta sa inchirieze ...

- Acum apare din nou indecizia. Airbus sau Boeing. Insa pretentiile sunt mari. Nu trebuie sa fie mai vechi de 6 ani, sa aiba o capacitate de pama la 190 de locuri, scaunele sa fie subtiri, cu tapiterie din piele.

- Compania nationala Tarom anunta inceperea procedurii de inchiriere in regim de dry lease a unui numar de cel mult patru aeronave. Acestea pot fi Airbus 320 sau Boeing 737, se arata in anuntul companiei, citat de publicația Economica.net. Tarom cauta sa inchirieze in sistem dry lease, adica fara echipaj,…

- Polițiștii de frontiera au depistat in trafic un autoturism Audi A6 Allroad ce figureaza ca fiind furat din Germania. Luni, 12 februarie a.c., in jurul orei 11.00, un echipaj din cadrul Sectorului Poliției de Frontiera Negrești Oaș a oprit pentru control, in localitatea Negrești Oaș, un autoturism marca…

- “Muncitorii vor avea mai multi bani in buzunare, vor obtine un procent corect din profiturile companiei, ceea ce va majora consumul”, a afirmat, luni noaptea, Roman Zitzelsberger, dupa 13 ore de negocieri, care au avut loc la Stuttgart, informeaza AGERPRES . IG Metall solicitase o crestere anuala a…

- Wizz Air, cea mai mare companie aeriana ca trafic de pasageri din Romania, mareste frecventa zborurilor pe ruta Bucuresti-Londra Luton cu cinci zboruri saptamanal (de la 21 la 26). Biletele pe aceasta ruta au preturi incepand cu 199 de lei pe segment. Cresterea frecventelor se datoreaza…

- Doua elicoptere militare s-au ciocnit in sudul Frantei, accidentul soldandu-se cu cel putin cinci morti. Accidentul a avut loc deasupra lacului Carces, in apropiere de St. Tropez. Autoritatile sunt la fata locului si cauta a sasea persoana care era la bordul unuia dintre elicoptere. Cauza nu este deocamdata…

- Doua elicoptere militare s-au ciocnit in sudul Frantei, accidentul soldandu-se cu cel putin cinci morti, noteaza BBC.Accidentul a avut loc deasupra lacului Carces, in apropiere de St. Tropez, anunța News.ro. Autoritatile sunt la fata loculuii si cauta a sasea persoana care era la bordul…

- Doua elicoptere militare s-au ciocnit in sudul Frantei, accidentul soldandu-se cu cel putin cinci morti, noteaza BBC potrivit News.ro . Accidentul a avut loc deasupra lacului Carces, in apropiere de St. Tropez. Autoritatile sunt la fata loculuii si cauta a sasea persoana care era la bordul unuia dintre…

- Compania aeriana Emirates a anunțat o comanda pentru 36 de aeronave A380, in valoare de 16 miliarde de dolari, care salveaza gigantul cu aripi, scrie BBC. Airbus intenționa sa opreasca producția avionului, din cauza lipsei de comenzi și a cheltuielilor foarte mari. Emirates este singura companie aeriană…

- 34 de rute Wizz Air de pe aeroportul Cluj. 2018 vine cu o noua destinatie de vacanta FOTO In Cluj-Napoca, Wizz Air si-a extins flota cu a sasea aeronava alocata bazei in 2017, prin lansarea a patru noi rute spre Bratislava, Larnaca, Malta si Stockholm Skavsta. De asemenea, compania aeriana a transportat…

- O mașina marca Fiat Punto care figura ca „bun pentru confiscare” in bazele de date a fost descoperita la frontiera Nadlac de pe autostrada in urma controlului. In autoturism se aflau un barbat in varsta de 39 de ani, domiciliat pe raza județului Galați – șoferul autovehiculului – și un tanar de 21…

- Cel puțin 21 de persoane au fost ranite, astazi, dupa ce un autobuz școlar a deraiat și a intrat în zidul unei case aflate în sudul Germaniei, au anunțat autoritațile locale, informeaza site-ul postului ABC News și al agenției Dpa. Un purtator de cuvânt al autoritațile din Manheim,…

- AUTOTURISM DAT IN URMARIRE DE AUTORITAȚILE DIN GERMANIA, GASIT DE POLIȚIȘTII VRANCENI Polițiștii din Vrancea au depistat un autoturism, care era dat in urmarire internaționala de autoritațile germane, dupa ce ar fi fost sustras. In cauza a fost intocmit dosar penal. La data…

- Politistii de frontiera din cadrul I.T.P.F. Giurgiu au depistat un cetatean turc care a incercat sa intre ilegal in tara folosind o carte de identitate eliberata de autoritatile bulgare, apartinand altei persoane. In data de 11.01.2018, in jurul orei 22.30, la Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu…

- Un barbat din comuna gorjeana Balanesti cautat de politistii din Germania a fost depistat ieri pe raza localitatii de domiciliu. Asfel, politisti din cadrul Postului de Politie Balanești au identificat pe raza comunei, un barbat, de 45 de ani, din ...

- Mariana Gheorghe, directorul general (CEO) al OMV Petrom, care se afla la conducerea producatorului de petrol si gaze din vara anului 2006, si-ar putea incheia mandatul anul acesta, potrivit unor surse din piata, citate de ZF.

- Huawei urma sa anunte, la CES 2018, un parteneriat cu operatorul american AT&T pentru a vinde smartphone-uri prin intermediul acestuia pe piata din SUA. Totusi, potrivit unor informatii, compania telecom a renuntat la aceste planuri, in urma unor presupuse „presiuni politice”. Huawei a mai avut probleme…

- In decembrie 2017, Delta a retras din serviciul comercial ultimul Boeing 747-400. Aeronavele jumbo-jet au fost inlocuit treptat de modernele si eficientele Airbus A350-900. Dupa retragerea oficiala din serviciul comercial, aeronava Boeing 747-400 Delta Air Lines a operat un ultim zbor (DL 9771) spre…

- Un avion cu 174 de persoane la bord a fost lovit vineri seara pe pista aeroportului Pearson din Toronto de un aparat care avea o defectiune tehnica si care era remorcat. Nu s-au inregistrat victime, au anuntat companiile aviatice. Imaginile surprinse de pasageri sunt insa terifiante.

- Un avion cu 174 de persoane la bord a fost lovit vineri seara pe pista aeroportului Pearson din Toronto de un aparat care avea o defectiune tehnica si care era remorcat, fara a se inregistra victime printre pasageri, au anuntat companiile aviatice si aeroportul, informeaza sambata AFP.Un Boeing…

- Un avion care era tractat a intrat in coliziune cu o aeronava care aterizase recent si astepta sa parcheze, in urma ciocnirii izbucnind un incendiu care a fost stins rapid de pompieri, au anuntat autoritatile aeroportuare din Canada. In incident au fost implicate o aeronava de tip Boeing 737-800 a companiei…

- Aproximativ 160 de persoane au fost evacuate dintr-un avion de pasageri in urma ciocnirii cu o alta aeronava la aeroportul din Toronto. Exista informatii, neconfirmate deocamdata, ca exista pasageri care sunt raniti in urma incidentului....

- Compania Ryanair a inregistrat cea mai slaba crestere in numarul de pasageri, din 2014 pana in prezent, dupa ce a anulat mii de zboruri pentru a ajunge la o intelegere cu pilotii care protestau impotriva programului prelungit si a salariilor scazute, potrivit Bloomberg. Numarul de clienti…

- Gheorghe Dimitrescu a fost numit consul general - sef al Consulatului General al Romaniei la Bonn, Germania, potrivit unei hotarari adoptate joi de Guvern, au declarat pentru AGERPRES surse guvernamentale. Totodata, Executivul a decis rechemarea lui Mihai Botorog din calitatea de consul…

- Blue Air, cea mai mare companie aeriana romaneasca, preconizeaza o crestere a cifrei de afaceri si a numarului de pasageri cu 10% anul viitor, de la 400 milioane euro si 5 milioane pasageri in acest an, potrivit News.ro.