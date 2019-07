Stiri pe aceeasi tema

- Zece persoane si-au pierdut viata atunci cand un avion bimotor de mici dimensiuni s-a prabusit duminica in statul american Texas, potrivit municipalitatii respective, transmite AFP, potrivit Agerpres. Autoritatile medicale locale au "confirmat zece decese", a declarat o purtatoare de cuvant…

- Noua persoane au murit vineri in urma prabusirii unui avion de agrement in nordul arhipelagului american Hawaii, au transmis autoritatile locale, potrivit AFP, potrivit agerpres.ro.Citește și: Primaria Capitalei ‘taie in carne vie’! Educația ramane fara bani Aparatul de zbor, un King…

- Tragedie aviatica. Doua avioane s-au ciocnit in aer. Toate persoane dintr-un avion au murit pe loc Doua persoane au murit dupa ce un avion de mici dimensiuni s-a prabusit in Olanda in urma coliziunii cu alta aeronava, anunta serviciile de interventie, citate de cotidianul Le Figaro. Oferta de nerefuzat: Hotel…

- Un elicopter militar s-a prabusit in Mexic, la aprope 89 de kilometri de Japan de Sierra, Queretaru. Aparatul de zbor fusese trimis pentru stingerea unui incendiu de vegetatie, dar totul s-a incheiat tragic. Cele cinci persoane care se aflau la bord au murit.

- Tragedie aviatica: Un elicopter militar s-a prabușit. Cinci persoane au murit / FOTO&VIDEO Cinci persoane au murit, dupa ce elicopterul militar in care se aflau s-a prabușit in centrul țarii. Reprezentanții Marinei mexicane au precizat ca elicopterul M-17 s-a prabușit la aproape 89 de kilometri nord…

- Tragedie aviatica: Un elicopter militar s-a prabușit in Mexic. Cinci persoane au murit / FOTO&VIDEO Cinci persoane au murit, dupa ce elicopterul militar in care se aflau s-a prabușit in centrul țarii. Reprezentanții Marinei mexicane au precizat ca elicopterul M-17 s-a prabușit la aproape 89 de kilometri…

- Cinci oameni au murit, unul lipsește și alți zece sunt raniți dupa ce doua hidroavioane s-au ciocnit in aer, luni, in apropierea orașului Alaska. Purtatorul de cuvant al Administrației Aviației Federale,...

- Cel putin 41 de oameni au murit pe cel mai mare aeroport din Moscova, dupa ce avionul cu care ar fi trebuit sa zboare a luat foc, pe pista, informeaza Digi24.ro. Aeronava decolase de putin timp, catre Murmansk, in nordul tarii. Dar pilotii au raportat o defectiune tehnica si au cerut sa se intoarca.…