- Doua avioane de lupta nigeriene au intrat in coliziune si s-au prabusit in capitala Abuja, provocand panica printre locuitori, a declarat vineri un purtator de cuvant al fortelor aeriene nigeriene, relateaza dpa. Pilotul unuia dintre avioanele de tip F-7 a murit in timpul accidentului produs deasupra…

- Duminica, in urma unui tragic accident de elicopter de transport militar care s-a prabușit in nordul Afganistanului, trei persoane si-au pierdut viata si sapte au fost ranite, a declarat un oficial afgan.

- Pilotul unui elicopter care participa la operatiunile de stingere a incendiilor de vegetatie din estul Australiei a decedat dupa ce aeronava pe care o pilota s-a prabusit in apropiere de orasul Woodburn din...

- Un accident straniu a avut loc sâmbata deasupra unui aerodrom din Fratauți, județul Suceava. Doua avioane care se pregateau sa participe la un miting aviatic s-au ciocnit. Unul dintre piloți a murit.

- Doua avioane de mici dimensiuni s-au ciocnit in aer, sambata, la Fratauții Vechi, județul Suceava, in timpul unor zboruri de antrenament, iar apoi s-au prabușit in afara pistei. Unul dintre piloți este inconștient, potrivit reprezentanților ISU Suceava.

- Un avion de mici dimensiuni s-a prabusit duminica dupa-amiaza in apropiere de Sao Paulo. Pilotul a decedat in urma accidentului, dar cei sase pasageri au supravietuit, au anuntat autoritatile braziliene, potrivit Euronews, preluat de Mediafax. Un avion bimotor Beechcraft King Air s-a…

- Un avion militar s-a prabușit in localitatea Nicolae Balcescu, județul Bacau. Din primele informații, este vorba despre un aparat de zbor de tip IAR Șoim care s-a prabușit luni la capatul pistei. Piloții s-au catapultat. UPDATE 14:23: Piloții care s-au catapultat au cazut intr-un lac de acumulare din…

- Un avion Mig 21 Lancer, care participa la mitingul aerian organizat cu prilejul Zilei Portilor deschise de la Baza Aeriana Borcea, s-a prabusit in timpul demonstratiei, in apropierea statiei de taxare de la...