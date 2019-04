Tragedie aviatică. Aeronova s-a prăbuşit într-o zonă locuită. Niciun pasager nu a scăpat impactului Potrivit primelor date, se pare ca la sol nu exista victime. Accidentul s-a petrecut inainte de pranz si, cel mai probabil, proprietarii erau plecati la serviciu. Autoritatile locale spun ca aparatul de zbor a cazut la scurt timp dupa decolare si avea rezervoarele pline de combustibil. Avionul a distrus o locuinta si a provocat stricaciuni altor doua. Si a luat foc in urma impactului. Iar pompierii s-au grabit sa impiedice flacarile sa se extinda la constructiile din jur. Tragedia en la Region de Los Lagos, avion Bimotor CC-CYR cae y se estrella contra una vivienda en Puerto… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

