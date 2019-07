Tragedie aviatică, aeronava s-a prăbuşit peste o clădire, nimeni nu a supravieţuit Cel puțin trei persoane au murit sambata in Germania, dupa ce un avion de mici dimensiuni s-a lovit de o cladire din sud-vestul țarii, au informat surse din Poliția germana, citate de site-ul agenției DPA. Incidentul s-a produs in orașul Bruchsal, aflat la aproximativ 70 de kilometri nord-vest de Stuttgart. Autoritațile nu au oferit imediat detalii despre cauza posibila a incidentului. De asemenea, nu au fost facute publice informații despre persoanele care se aflau la bordul aeronavei și nici daca cineva de la sol a fost ranit in urma coliziunii. Cladirea a fost evacuata, iar autoritațile… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

