Tragedie amoroasă. Doi tineri au murit, după ce au căzut de la etajul trei în timp ce întrețineau relații intime pe balcon Tragedie amoroasa. Doi tineri au murit, dupa ce au cazut de la etajul trei in timp ce intrețineau relații intime pe balcon O aventura amoroasa s-a terminat prost pentru doi iubiti. cei doi tineri au murit, dupa ce au cazut de la etajul al treilea al unui bloc din Carapungo, Ecuador. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo Super oferta DUBAI. Plecare cu avionul din Cluj in 5.10,12.10,19.10 si 26. de la 529 euro/persoana Cuplul intreținea relații intime pe balcon. O partida de amor s-a terminat prost pentru doi tineri infierbantati care si-au ales balconul pentru a intretine relatii intime.… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Sursa articol si foto: jurnalmm.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un Chef celebru a murit in somn. A fost jurat in mai multe emisiuni culinare si detinea un faimos restaurant Celebrul chef Carl Ruiz, proprietarul restaurantului La Cubana, din New York, a murit subit, la doar 44 de ani. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo Super oferta DUBAI. Plecare…

- Tragedie imensa. Doi tineri din Poienile de Sub Munte au murit dupa ce au cazut intr-o prapastie.foto Tragedie romaneasca in Austria. Doi tineri din Maramureș și-au pierdut viața dupa ce au cazut intr-o prapastie. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo Oferta de nerefuzat:Mara International…

- Tragedie fara margini pentru o familie din Focsani. Un copil de patru ani a murit dupa ce a cazut de la etajul opt al blocului in care locuia. Cand a vazut ce s-a intamplat, mama lui a intrat in stare de soc.

- Un copil in varsta de doi ani a decedat, miercuri, dupa ce a cazut de la etajul opt al unui apartament din Focsani, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea. "In urma cu scurt timp am fost...

- O petrecere organizata intr-un apartament din Rusia s-a terminat in mod tragic. Un cuplu s-a prabușit de la etajul noua, in timp ce erau pe culmile placerii, iar femeia a murit la impactul cu solul.