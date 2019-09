Tragedie amoroasă. Doi amanţi au căzut de etajul trei în timp ce făceau sex pe balcon O partida de amor s-a terminat prost pentru doi tineri infierbantati care si-au ales balconul pentru a intretine relatii intime. Trupurile femeii de 28 de ani și al partenerului ei de 35 de ani au fost gasite pe terasa blocului, scrie Daily Mail. Tragedia s-a produs dupa o petrecere de absolvire organizata de tanara, mama unei fetițe de 8 ani, in locuința sa. Au facut amor pe balcon, dar nu au testat balustrada. Trecatorii au chemat imediat ambulanta Descoperirea infioratoarea fost facuta de o vecina care a auzit un zgomot bizar și s-a grabit afara sa vada despre ce este vorba. … Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Doi frati, cu varste de 35 și 38 de ani, au cazut in gol de la etajul cinci al blocului in care locuiau, din municipiul Baia Mare, unul dintre ei decedand in urma impactului, iar celalalt a fost spitalizat cu traumatisme multiple, a precizat, duminica, dispeceratul ISU Maramures, potrivit Agerpres.…

- Bilanțul accidentului rutier produs sambata seara pe drumul european E85 ajunge la doi morți și trei raniți. In urma cu puțin timp, o tanara de 23 de ani, pasagera in autoturismul Dacia Papuc, a murit la spital. Tragedia s-a produs asta-seara, in afara localitații Poșta Calnau. In timp ce conducea un…

- Un copil in varsta de doi ani a decedat, miercuri, dupa ce a cazut de la etajul opt al unui apartament din Focsani, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea. "In urma cu scurt timp am fost...

- O petrecere organizata intr-un apartament din Rusia s-a terminat in mod tragic. Un cuplu s-a prabușit de la etajul noua, in timp ce erau pe culmile placerii, iar femeia a murit la impactul cu solul.

- Un barbat de 35 de ani din municipiul este cercetat penal pentru ucidere din culpa dupa ce a lasat deschis un geam de la apartamentul sau, iar copilul sau de doi ani a cazut de la etajul 9. Tragedia a avut loc in cartierul iesean Alexandru, in seara zilei de 11 iulie 2019. Autoritatile au [...]

- Un copil in varsta de 2 ani a cazut de la etajul 9 al unui bloc din cartierul Alexandru cel Bun, din Iași. O clipa de neatenție din partea tatalui sau, a dus la o tragedie. Mai multe echipaje de ambulanța au sosit la fața locului și au preluat copilul in stop cardio-respirator, care a fost internat…