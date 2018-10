Stiri pe aceeasi tema

- Julia Louis-Dreyfus, binecunoscuta actrița din serialul de comedie Seinfeld, trece prin momente cumplite. Sora acesteia a murit ca urmare a unei supradoze de droguri și alcool. Julia Louis-Dreyfus, in varsta de 57 de ani, nu a vrut sa faca publica și nici nu a comentat in vreun fel moartea surorii sale.…

- Șapte persoane au murit de supradoza de droguri in timp ce aflau la un festival de muzica din Vietnam. Alți cinci au intrat in coma dupa eveniment, a anunțat poliția locala. Mii de persoane...

- Doua persoane au murit, iar cel putin 13 sunt in stare critica din cauza consumului excesiv de droguri. Totul s-a intamplat in timpul unui festival de muzica din orasul australian Sydney. Potrivit politiei, alti 700 de oameni sunt sub supravegherea medicilor.

- Drama unei prezentatoare TV! Fata ei a murit de supradoza, iar ea a vorbit despre aceasta tragedie la televizor. Angela Kennecke, o cunoscuta jurnalista și prezentatoare TV din SUA, a avut cea mai grea misiune din cariera: a vorbit despre decesul porpriei ei fiice. Angela Kennecke a facut, de-a lungul…

- Cantaretul american de muzica rap, Mac Miller, a fost gasit mort ieri in propria locuinta din statul California, fiind suspectat ca ar fi suferit o supradoza de droguri, relateaza site-ul postului BBC, preluat de Mediafax. Artistul, al carui nume real ...

- Pe langa cele opt persoane decedate, inca doi oameni au fost internati in spital si se afla in stare grava, a informat purtatorul de cuvant al Departamentul de Pompieri din Chicago, Larry Merrit. TRAGEDIE URIASA! Accident rutier soldat cu 15 MORTI. Guvernul a decretat o zi de DOLIU NATIONAL…

- S-a aflat! Celebra actrița Margot Kidder (69), pe care am indragit-o in rolul lui Lois Lane in „Superman”, și-a luat viața. Potrivit primelor informații, de vina ar fi fost o supradoza de droguri și alcool. Margot alaturi de Christopher Reeve Kidder a fost gasita fara suflare in interiorul reședinței…

- Cauza morții lui Alan O’Neill, actorul din „Sons of Anarchy”. La aproape doua luni de cand s-a stins din viața, au ieșit la iveala detalii surprinzatoare despre actorul de 47 de ani. Se pare ca nu consumul excesiv de alcool a dus la moartea lui, ci o cazatura suferita in timpul beției. Conform TMZ,…