Stiri pe aceeasi tema

- Fondatorul WikiLeaks, Julian Assange, a fost arestat, a anuntat joi politia britanica, transmite Reuters. Assange a fost retinut in sediul Ambasadei Ecuadorului la Londra, dupa ce acest stat i-a retras dreptul de azil. AGERPRES

- Campioana mondiala la ciclism, americanca Kelly Catlin, a fost gasita moarta de colega ei de camera, in aparatamentul aflat in campusul Universitatii Stanford din Palo Alto, California. Familia tinerei de 23 de...

- Courtney Newlands, 19 ani, a fost gasita la 48 de ore dupa ce a murit subit, langa bebelușul ei de cinci luni. Poliția a spart ușa locuinței ei din Scoția dupa ce familia tinerei a anunțat ca fata nu raspunde la telefon. Copilul a fost gasit deshidratat, dar in viața. Mama și sora lui Courtney au intrat…

- Polițiștii doljeni au deschis o ancheta dupa ce, miercuri dimineața, un bebeluș de doua luni a fost gasit decedat, în casa în care acesta locuia împreuna cu familia, evenimentul având loc în comuna doljeana Sadova.

- Alerta in localitatea Dumbravița din Timiș, unde o femeie a fost gasita moarta in casa de catre concubinul ei. Omul a sunat la 112, spunand ca iubita sa pare leșinata. Barbatul este cercetat pentru lovituri cauzatoare de moarte deoarece pe trupul victimei au fost descoperite urme de violența. Echipajul…

- Descoperirea a fost facuta chiar de fiica ei, in jurul orei 8. Criminalistii au deschis o ancheta si incearca sa afle daca este vorba despre un accident nefericit sau un act premeditat. Familia femeii a anuntat imediat autoritatile. Pompierii au coborat trupul femeii de pe acoperis, dar medicii…

- Dumitrița Coroian din satul Laschia, comuna Copalnic-Manaștur, județul Maramureș, a fost gasita moarta in casa in care locuia singura. Tatal fetei s-a stins din viața in urma cu cațiva ani, iar mama ei locuia in strainatate. Dumitrița Coroian nu a dat niciun semn de viața in cursul zilei de duminica, …