Tragedie! 25 de morţi şi 400 de răniţi Cel putin 25 de persoane si-au pierdut viata si alte 400 au fost ranite in urma unei furtuni puternice care a afectat duminica dupa-amiaza regiunea de centru-sud a Nepalului. Potrivit publicatiei Himalayan Times, care citeaza Centrul national privind operatiunile de urgenta, furtuna puternica care a afectat districtele Bara si Parsa a distrus case, a dezradacinat copaci si a smuls stalpi de curent. "Elicopterele sunt gata sa intervina (luni) dimineata pentru a desfasura operatiuni de salvare", a scris premierul nepalez, care a transmis, de asemenea, condoleante familiilor victimelor.

Sursa articol si foto: dcnews.ro

