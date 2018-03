Stiri pe aceeasi tema

- Unsprezece persoane au fost ucise în urma prabusirii în sud-vestul Iranului a unui avion privat turcesc care zbura de la Sharjah, Emiratele Arabe Unite, la Istanbul, a anuntat un purtator de cuvânt al aviatiei civile iraniene.

- Cel puțin 16 persoane au murit, iar 104 de oameni au fost raniți, dupa ce o biserica a fost lovita de un fulger. Incidentul s-a produs la un lacaș de cult ce aparține Bisericii Adventise de Ziua a Șaptea, din sudul Rwandei, scrie AGERPRES.

- Un autobuz care transporta aproximativ 60 de oameni la o nunta din India s-a rasturnat de pe un pod și plonjat 8 metri în albia unui râu secat. Bilanțul provizoriu al accidentului: 28 de morți, majoritatea femei și copii.

- Un tanar de 23 de ani și-a pierdut viața in aceasta dimineața intr-un grav accident rutier produs pe raza comunei Draguțești. Alte patru perosoane au fost ranite și au ajuns la spital pentru ingrijiri medicale. Potrivit polițiștilor, mașina condusa de tanarul de 23 de ani a intrat intr-un cap de pod…

- Duminica dupa-masa a avut loc un grav accident de circulatie, pe DN17, in localitatea componenta Unirea, la doi pasi de municipiul Bistrita. Un barbat de 45 de ani a murit, iar alte cinci persoane au fost ranite. Printre raniti se numara si doi copii de 4 si 9 ani.

- Tragedie mare la Clinica Medicala 2 din Cluj-Napoca, un pacient de 55 de ani s-a ratacit și a fost gasit a doua zi pe scarile labirintice din cladire, decedat, conform Monitorul de Cluj. Deputatul Emanuel Ungureanu a decis sa reacționeze și sa iși spuna punctul de vedere: „Tragedia este ca acest pacient…

- Patru persoane si-au pierdut viata in urma unei avalanse produsa vineri in Alpii francezi, informeaza DPA si BBC. Incidentul a avut loc in apropierea statiunii Entraunes din Parcul national Mercantour...

- Duminica, 25 februarie, in jurul orei 17:10, pe DN1 E60, pe raza comunei Poieni, județul Cluj, s-a produs un accident rutier soldat cu decesul a doua persoane, ranirea grava a trei persoane și ranirea usoara a altor trei persoane. Conform primelor verificari, un barbat, de 48 ani, din Oradea, in timp…

- Un copil de sapte ani a fost victima unui grav accident provocat de un sofer beat. Baiatul a fost lovit pe un drum din satul Corjeuti, raionul Briceni, in timp ce se intorcea cu mama sa de la biserica.Tragedia a avut loc ieri seara.

- Un barbat in varsta de 81 de ani si o femeie de 75 de ani au murit in urma unui incendiu izbucnit, in noaptea de miercuri spre joi, la o locuinta din localitatea Arini, comuna Gaiceana, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ISU Bacau citati de Agerpres.ro La locul producerii…

- Cel putin 35 de persoane au murit, iar alte zeci au fost ranite dupa ce un autocar a cazut aproximativ 200 de metri intr-o prapastie, in sudul statului Peru, informeaza publicatia El Comercio.

- Un accident cumplit a avut loc, vineri seara, pe DJ 592, care leaga Lugojul de Buziaș. Conform spuselor polițiștilor, un barbat de 58 de ani a condus un autoturism dinspre Lugoj spre Timișoara, iar la kilometrul 35, la intrarea in Buziaș, a pierdut controlul asupra direcției de mers și a patruns…

- Din primele informații, potrivit ISU Timiș, in cele doua autoturisme se aflau cinci persoane, dintre care trei adulți au ramas incarcerați, iar un copil, o fetița de șase ani a fost preluata de o ambulanța in stop cardio respirator și transportata la spital. Conform surselor…

- Sase persoane au fost ranite, miercuri, dupa ce un tir a lovit un autobuz de transport public plin cu pasageri, la iesire din municipiul Galati spre Smardan. Trei dintre victime sunt in stare grava. Traficul in zona este blocat, transmite corespondentul MEDIAFAX. Tirul si autobuzul s-au…

- Marți, 13 februarie a.c., la ora 19.50, pe Drumul Comunal 67, in localitatea Fildu de Mijloc, un tanar de 25 ani, din comuna Fildu de Jos, in timp ce se afla la volanul autoturismului a efectuat o manevra de mers inapoi, fara sa se asigure, cu intenția de a intra in curtea unui imobil și a accidentat…

- Bilanțul accidentului petrecut luni seara pe pe DN 73, Pitesti - Campulung e tragic: opt victime au rezultat in urma impactului, dintre care una a murit. Tragedia a avut loc in localitatea Schitu Golesti. Un autoturism cu numere de Bulgaria a intrat, din spate, intr-o caruta in care se aflau cinci…

- Zeci de persoane au fost ranite, trei fiind in stare grava, in urma unei explozii produse miercuri dupa-amiaza intr-o uzina chimica situata la periferia orasului italian Milano, afirma surse citate de presa italiana.: Twitter) In momentul producerii deflagratiei, in apropierea rezervorului…

- Un vas care transporta migranti in Europa s a scufundat in largul coastelor Libiei, anunta ONU citat de Realitatea.net. Un prim bilant al autoritatilor arata ca cel putin 90 de oameni ar fi murit. Trei supravietuitori au precizat ca majoritatea celor aflati pe vas erau pakistanezi. Organizatia Internationala…

- Cel puțin 41 de persoane au murit și alte cateva zeci sunt ranite dupa ce un incendiu puternic a izbucnit la un spital de cardiologie, la camera de urgențe. Bilanțul continua sa creasca, iar pompierilor le-a trebuit mai bine de trei ore pentru a opri flacarile puternice.

- Mai multe persoane au murit si 110 au fost ranite, dintre care zece grav, dupa ce un tren regional a deraiat joi dimineata in apropiere de Milano, a anuntat un responsabil al serviciilor de urgenta, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Potrivit informatiilor oferite de un jurnalist roman din Italia, intr-o…

- Un militar japonez a murit, iar alte 14 persoane au fost ranite, marti, in urma unei avalanse provocate, cel mai probabil, de eruperea vulcanului Kusatsu-Shirane, aflat la aproximativ 150 de km de capitala Tokyo, informeaza site-ul postului BBC.

- Un bebelus a murit, iar alte 15 persoane au fost ranite, dupa ce un vehicul a intrat in multime in zona plajei Copacabana, din orasul brazilian Rio de Janeiro. Soferul susține ca a suferit o criza de epilepsie, a anunțat ...

- Un vehicul care circula cu viteza a intrat in oamenii aflati pe trotuar in zona plajei de la Copacabana din orasul brazilian Rio de Janeiro. Din primele informații, poliția a anunțat ca, aparent ar fi vorbade un accident, aceleași surse precizand ca un bebelus de opt luni a decedat, iar 15 persoane…

- Partile responsabile civilmente au fost obligate la plata sumelor de 30.000 de lei si 120.000 de euro, cu titlu de daune materiale si daune morale. Tragedia rutiera din data de 6 iunie 2014 in urma careia doi copii au murit a fost solutionata, ieri, in prima instanta, de magistratii Judecatoriei Constanta.…

- O femeie a murit, alte trei persoane sunt grav ranite dupa ciocnirea frontala a doua autoturisme O femeie a murit si trei barbati au fost raniti in urma unui accident rutier produs pe DN7 , la kilometrul 202 (intre localitatile Calimanesti si Brezoi). Traficul in zona a fost blocat pe un sens. Un grav…

- Un grav accident a avut loc intr-o curba extrem de periculoasa de pe Valea Oltului. Doua autoturisme s-au ciocnit frontal. Unul dintre automobile, inmatriculat in Bucuresti si condus de un barbat de 28 de ani, a patruns pe contrasens si a intrat in coliziune frontala cu un autoturism inmatriculat…

- Cinci persoane. dintre care au decedat, dupa ce ar fi fost victimele unui accident rutier. Tragedia a avut loc cu puțin timp în urma pe traseul R2 Chișinau-Bender, în apropiere de localitatea Todirești, Anenii Noi, transmite today.md Potrivit informațiilor preliminare,…

- Cel putin opt persoane au murit si alte 50 au fost ranite in urma unui incendiu care a izbucnit in noaptea de sambata spre duminica intr-un centru de agrement din nordul Portugaliei, a anuntat politia locala, relateaza site-ul agentiei Reuters. Incidentul s-a produs in localitatea Vila…

- Un barbat in varsta de 63 de ani din orașul Abrud a murit, vineri, dupa ce a fost lovit de un ATV, pe DN 75, in satul de vacanța Vartop. Potrivit polițiștilor, dupa impact, ATV-ul și conducatorul acestuia cat și pietonul s-au rasturnat intr-o rapa. ”La 12 ianuarie, ora 13.10, un tanar de 19 ani, […]

- Costa Concordia a fost o nava de croaziera din clasa Concordia care era operata de Costa Cruises, o filiala a companiei britanico americana Carnival Corporation amp; plc. Conform Wikipedia, la 13 ianuarie 2012 nava s a ciocnit de o stanca in apropierea insulei italiene Giglio din Marea Mediterana. Stanca…

- Cel putin trei persoane au murit si alte 30 au fost ranite in urma coliziunii dintre un autobuz si un autoturism in capitala ceha Praga, a anuntat vineri politia locala, relateaza site-ul publicatiei Express.

- Accident cumplit provocat de un sofer vitezoman in judetul Iasi. Doua fetite, de patru si sase ani si parintii acestora se zbat intre viata si moarte, dupa ce soferul inconstient a intrat pe...

- Cel putin 29 de persoane au murit, iar altele au fost ranite în urma furtunilor produse în ultimele zile în Madagascar. Partea de est a Madagascarului a fost afectata grav în ultimele zile, ciclonul degajând rafale de vânt cuprinse între 140 si 190…

- Cel putin 18 persoane au fost ucise si zeci mai mult ranite, intr o explozie din orasul Idlib din nord vestul Siriei, informeaza Reuters. Observatorul sirian pentru drepturile omului a declarat ca explozia a vizat sediul unei fractiuni rebelice minore din Idlib. Ambulantele si echipele de salvare s…

- Accidentul a avut loc pe o autostrada Panamericana Norte, situata in nordul capitalei Lima. In autocar se aflau peste 40 de persoane, iar autoritatile au precizat ca sase oameni au supravietuit in urma accidentului. "Inca din primul moment am acordat tot sprijinul pentru a salva oamenii prinsi in aceasta…

- Un barbat de 35 de ani a murit dupa ce a fost lovit de fulger in Kings Canyon, din centrul Australiei, a anuntat marti politia, citata de DPA. Victima se plimba luni, impreuna cu alti patru membri...

- Gradina Zoologica din Londra a fost inchisa temporar, dupa ce, in urma unui incendiu care a izbucnit sambata dimineata, cativa angajati au fost raniti, unul ajungand la spital si alti opt primind ingrijiri la fata locului. Un porc furnicar a murit in incendiu, informeaza bbc.com.

- Cel putin 33 de persoane, intre care se numara si patru copii, au murit, sambata, in statul indian Rajasthan, dupa ce un autobuz cu pelerini a cazut in raul Banas, relateaza presa din India.Potrivit Hindustan Times, alte sapte persoane au fost ranite in accidentul care s-a produs la Malarna…

- Tragedia a avut loc in Rusia, la bordul unei aeronave a companiei Nordstar. In timpul zborului i s-a facut rau unui bebeluș de numai 2 luni. Piloții avionului Boeing 737 au luat decizia privind aterizarea forțata in orașul Igarka, raionul Turukhansk, regiunea Krasnoyarsk, potrivit presei din Rusia,…

- Cel putin patru oameni au murit si alti 9 au fost raniti, dupa ce un avion de mici dimensiuni s-a prabusit la scurt timp dupa decolare, in districtul Nenetia din Rusia, situat in vestul Siberiei, a anuntat, marti, guvernatorul regiunii, Alexander Tsybulsky, relateaza site-ul agentiei Tass, citat…

- Un barbat a murit si alte trei persoane, intre care doi copii, au fost ranite, dupa ce doua autoutilitare s-au ciocnit pe Drumul National 7, in statiunea Calimanesti, judetul Valcea. Traficul rutier este blocat.

- Drama cu cateva zile inainte de Craciun pentru o familie din Valea Luncii, comuna Mica. Un copil in varsta de 5 ani a fost spulberat de o mașina, sub privirile neputincioase ale parinților. Tragedia s-a petrecut in aceasta dupa-amiaza in jurul orei 16, inainte de lasarea intunericului. Minorul se afla…

- Cel putin 26 de persoane si-au pierdut viata din cauza alunecarilor de teren provocate de furtuna tropicala Kai-Tak pe o insula din centrul Filipinelor, conform unui anunt facut duminica de autoritatile filipineze.

- Doua persoane – un barbat și o femeie – au murit, in doua incidente care au avut loc la cateva sute de metri distanța, intr-o zona rezidențiala din nordul orașului Maastricht. "A fost o bataie, iar un barbat a murit dupa ce a fost injunghiat. Identitatea barbatului este inca necunoscuta. Suspectul…

- Doua persoane au murit si alte cateva a fost ranite dupa ce au fost injunghiate de catre un individ in orasul olandez Maastricht, potrivit Politiei locale, a relatat agentia de stiri De Telegraf, citata de site-ul cotidianului The Independent.

- A fost activat planul rosu de interventie dupa ce un autoturism a intrat intr un grup de persoane aflate. S-a intamplat in fata Scolii generale nr. 1 din Buzau. Din primele informatii, ar fi ranite cel putin cinci persoane, iar la fata locului se afla mai multe ambulante, scrie News.ro. Conform informatiilor…