Stiri pe aceeasi tema

- Un cunoscut vlogger s-a sinucis in New York, dupa ce in ultimul sau videoclip publicat pe Youtube a anunțat ca-și va lua viața. Youtuber-ul Etika a urcat ultimul sau videoclip pe platforma in urma cu șase zile, iar de atunci a fost dat disparut. Cadavrul sau a fost descoperit de poliția din New York…

- O petrecere de nunta s-a terminat tragic, in Mexic. Mirele a fost impușcat și a murit la scurt timp, la spital, din cauza ranilor grave. Tragedia a avut loc in localitatea Villa Victoria din Mexic. In mijlocul petrecerii de nunta s-a iscat o discuție aprinsa intre mai mulți invitați, care a degenerat.…

- Ploaia de marți seara a facut o victima in raionul Dondușeni. Un barbat de 54 ani din Dondușeni a murit dupa ce a fost inghițit de puhoaie, scrie tvn.md.Tragedia a avut loc in satul Scaieni, raionul Dondușeni.

- Vedeta pop Madonna va incheia cu un concert, in data de 30 iunie, manifestarile organizate cu ocazia WorldPride 2019, care vor marca implinirea a 50 de ani de la incidentele violente din 1969 ce au izbucnit in barul Stonewall Inn intre Politia

- O femeie in varsta de 51 ani, din Dej, a plecat de la locul de munca din Italia din 20 mai 2019 și nu a mai revenit. Daca o vedeti, nu ezitati sa apelati gratuit 112 pentru a anunta imediat Politia. Politia a fost sesizata cu privire la faptul ca la data de 20 mai, …

- Primarul democrat al New York-ului, Bill de Blasio, si-a anuntat joi candidatura la alegerile prezidentiale din 2020 din SUA, intr-o inregistrate video postata YouTube, relateaza AFP. In aceasta inregistrare video de trei minute, primarul in varsta de 58 de ani, laudandu-se cu politicile…

- O tanara in varsta de 22 de ani, studenta, a suferit leziuni craniene grave dupa ce a cazut din turnul Universitații Fordham. Aceasta s-a urcat acolo pentru a obține o imagine mai buna cu orașul, pe care sa o posteze pe Instagram. Sydney Paige Monfries a fost transportata la un spital din New York.…

- Un tanar in varsta de 25 de ani, din localitatea buzoiana Ojasca, și-a pierdut viața intr-un accident rutier cu multe semne de intrebare. Poliția a deschis o ancheta pentru omor din culpa. Tragedia s-a produs vineri noapte, pe un drum petrolier ce leaga localitatea Ojasca de Grajdana. Surse apropiate…