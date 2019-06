Stiri pe aceeasi tema

- Un roman care lucra ca șofer de TIR și-a pierdut viața, dupa ce a suferit arsuri pe 90 la suta din suprafața corpului. Barbatul a murit luni, in spitalul Vall d’Hebron din Barcelona, Spania.

- Un sofer roman a murit in Spania dupa ce camionul pe care il conducea a fost cuprins de flacari. Infioratorul accident a avut loc duminica, 23 iunie, pe AP-7, in dreptul localitatii Campany. Oamenii legii cerceteaza acum cauzele care au dus la producerea incendiului.

- Un tanar din Alba care lucra in Italia a murit intr-un accident stupid. Tragedia s-a intamplat in 19 iunie dupa o gluma intre colegi in cabina camionului cu care se deplasau spre locul de munca.

- Un tanar din Alba care lucra in Italia a murit intr-un accident stupid. Tragedia s-a intamplat in 19 iunie dupa o gluma intre colegi in cabina camionului cu care se deplasau spre locul de munca. Tanarul se numeste Traian Soldan, avea 30 de ani si era din comuna Santimbru, judetul Alba. Citeste mai mult: adev.ro/pte44p

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a stabilit marti ca autoritatile spaniole nu au incalcat drepturile fundamentale ale deputatilor cand au interzis parlamentului provinciei Catalonia sa dezbata in plen rezultatele referendumului pentru autodeterminare din octombrie 2017, transmite AFP.…

- Amanda Eller, in varsta de 35 de ani, instructor de yoga, a mers cu prietenul ei, Benjamin Konkol, in ceea ce trebuia sa fie o excursie de vis, in Insulele Hawaii. Totul s-a transformat intr-un coșmar pe 8 mai, cand Amanda s-a pierdut in padurea din jurul rezervației Makawao. Timp de 17 zile, nimeni…

- Un roman, de 45 de ani, si-a pierdut viata , ieri dupa amiaza, in gara Sils, din orasul spaniol Girona, potrivit presei spaniole. Barbatul s-a prabușit, plin de sange, la intrarea in gara, sub privirile calatorilor. Oamenii au sunat la 112 ...

- Evoluțiile de excepție in tricoul Viitorului Constanța l-au propulsat pe Ianis Hagi in atenția cluburilor din cele mai importante campionate din Europa. Potrivit presei occidentale, fiul lui Gica Hagi va ajunge in Primera Division, ziariștii anunțand și numele echipei cu care romanul a batut palma.