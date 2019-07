Tragedia zilei printre români! Maria a murit chiar de ziua sa! A fost găsită de prietenele invitate la petrecere O femeie romanca din Rovigo (Veneto) care lucra ca ingrijitoare, a fost gasita moarta in casa joi, 27 iunie, de prietenii pe care ii invitase pentru a-și sarbatori ziua de naștere. La sosirea acestora femeia zacea fara viața, scrie Antena 3. Stefania, fata de 19 ani ucisa de tren la Iasi, se pregatea de nunta. Tanara abia revenise in Romania Autoritațile nu exclud ca moartea romancei sa fi fost cauzata de caldura excesiva, dat fiind ca temperaturile de joi au atins niveluri record in nordul Italiei, scrie Rotalianul. Maria Tupița implinea joi varsta de 63 de ani și pentru… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

