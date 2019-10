Stiri pe aceeasi tema

- "Cu tristete va informam ca Ginger s-a stins linistit, la spital, in aceasta dimineata", a anuntat familia sa pe Twitter si Facebook. "Le multumim tuturor celor care ne-au transmis cuvinte de incurajare in aceste ultime saptamani", se mai precizeaza in comunicatul familiei. In ultimii ani…

- Ginger Baker, 80 de ani, cofondator si baterist al legendarei formatii Cream, este grav bolnav si a fost internat in spital, conform unei postari pe contul sau de Twitter facuta de membri ai familiei, fara a oferi insa detalii despre natura bolii, informeaza miercuri revista Rolling Stone. …

- Bateristul trupei Cream, Ginger Baker, se afla in stare critica la spital, familia artistului facand anunțul pe rețeaua de micro-blogging Twitter și indemnandu-i pe fani sa se roage pentru artist, anunța MEDIAFAX.Citește și: Andrei Caramitru ii ataca pe actorii #Rezist: Hai sa facem panarama…

- Dosar penal pe numele unui barbat, dupa ce acesta a luat un telefon uitat de o femeie pe raftul unei farmacii in Eveniment / on 24/09/2019 at 12:32 / Un barbat din Furculești s-a ales cu dosar penal pentru furt, dupa ce a luat de pe raftul unei farmacii un telefon mobil uitat de o femeie la plecarea…

- CHIȘINAU, 8 sept - Sputnik. Institutul român pentru Fizica Pamântului a transmis ca în aceasta noapte, la ora 02:22, a avut loc un cutremur cu epicentrul în zona seismica Vrancea, localizat în județul Buzau. Conform datelor oficiale, cutremurul a avut o magnitudine…

- O curte de justitie din Turcia a condamnat vineri la inchisoare un proeminent reprezentant al Opozitiei, fiind acuzat intre altele ca l-a insultat pe presedintele Recep Erdogan si ca a facut propaganda terorista. Canan Kaftancioglu, sefa filialei din Istanbul a Partidului Republican al Poporului,…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca in sedinta Consiliului Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) de marti va trebui sa se discute despre demisii "la nivel inalt", despre o reforma profunda a Serviciului de Telecomunicatii Speciale (STS), si nu despre bugetele unor institutii, transmite…