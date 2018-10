Stiri pe aceeasi tema

- Doi parinti din Bistrita si-au gasit baiatul mort in pat, atunci cand s-au intors de la o nunta. Tragedia a avut loc in Negrilesti, Bistrița-Nasaud și nimeni nu ințelege ce s-a intamplat cu tanarul de 26 de ani. Acesta abia venise din Spania ca sa-si serbeze ziua de nastere impreuna cu prietenii si…

- "Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca pe teritoriul Regatului Spaniei ca autoritatile spaniole au emis o avertizare de cod portocaliu de canicula pentru regiunea Andaluzia (Cordoba, Jaen, Huelva, Sevilla), unde vor fi inregistrate…

- Un proeminent reprezentant al luptei anticoruptie din Spania va fi judecat pentru participare la mai multe cazuri de santaj, inclusiv impotriva printesei Cristina, sora regelui Felipe al VI-lea, relateaza miercuri AFP, citand justitia spaniola. Miguel Bernad Remon, fondatorul miscarii Manos…

- Ministrul pentru Romanii de Pretutindeni, Natalia Intotero, a declarat ca trupul neinsuflețit al romancei care a fost ucisa in aceasta luna in Spania a fost repatriat, urmand ca luni, Cristina sa fie inhumata. Au fost demarate și procedurile pentru aducerea in țara a celor fetițe ale romancei.„Am…

- Tragedia de la clinica Ricardo Palma s-a petrecut in districtul San Isidro din Lima, unde aproximativ 20 de persoane au fost ranite, intre care doua, grav. Politia a informat ca la clinica "s-au produs doua explozii succesive, una intr-o parcare, iar cealalta, intr-un laborator", a declarat Gaston…

- Romania, Polonia, Spania si Marea Britanie au avut cea mai mare reducere a emisiilor de oxizi de sulf (SOx), in intervalul 2015-2016, cea mai mare parte fiind in sectorul energetic. Cu toate acestea, Romania ramane unul dintre cei mai poluanți membri ai Uniunii Europene (UE). De altfel, in luna mai…

- Drama rudelor Cristinei, romanca ucisa cu bestialitate in Spania, continua sa devina tot mai cumplita. Fetițele de 2 și de 5 ani ale tinerei sunt intr-un centru de primire minori și nicio ruda nu pare sa vrea sa aiba grija de ele.

- O romanca din Buzau a fost ucisa de iubitul ei, in Spania. Barbatul e tot roman și aveau doua fetițe. Cristina M., in varsta de 24 de ani, de tatal acestora, in in Lepe (provincia Huelva). Dupa crima, barbatul de 33 de ani a fugit și politiștii il cauta de mai bine de 24 de ore. O tanara romanca a fost…