Tragedia noptii. Tripla crima care a ingrozit Romania. Suspectii sunt minori. Ce spun autoritatile

O tripla crima a fost descoperita in aceasta noapte, in Calarasi, acolo unde doi batrani de 82, respectiv 80 de ani, sot si sotie, si fiica lor, in varsta de 58 de ani, au fost injunghiati mortal, potrivit antena3.Suspecti sunt trei minori de 17 ani, iar din primele informatii, unul dintre suspecti ar fi fost luat in plasament de cei doi batrani.Acestia au fost depistati la scurt timp de politie in timp ce se deplasau cu masina victimelor.Din fericire, colegii meu au reusit imediat dupa comitere ...