Tragedia noptii. Nu s-a mai auzit asa ceva la Constanta. Barbat mort in sala de fitness

- In aceasta noapte Memet Demirel, ambulantier de la Serviciul de Ambulanta Judetean Constanta a murit, a anuntat cu tristete in suflet medicul Diana Claudia Tatarici, purtatorul de cuvant al institutiei.Demirel era internat, in stare grava, la Spitalul Fundeni din Bucuresti."Colegul nostru are nevoie…

- Politistii locali pietreni, impreuna cu reprezentantii Directiei de Asistenta Sociala a Primariei Municipiului Piatra Neamt, s-au deplasat, pe 9 mai, la locuinta unui barbat cu deficiente locomotorii, care locuia intr-un imobil din cartierul Valeni, in conditii insalubre, lipsit de sursa de lumina,…

- Purtatorul de cuvant al ambulantei Prahova, George Duta, a declarat ca doua ambulante au intervenit in urma unui accident produs in localitatea Cocorastii Colt. „O fata de cinci ani a suferit un traumatism cranio-facial, escoriatii la mana dreapta si sa picioare si o plaga la ochi. Copilul a fost transportat…

- Potrivit ISU Cluj, doua autoturisme au fost implicate în eveniment, o persoana fiind încarcerata. La fața locului au ajuns doua autospeciale pentru descarcerare și doua echipaje SMURD, respectiv un echipaj al Serviciului de Ambulanța al Județului Cluj. Din primele informații, un…

- Accident rutier in aceasta dimineata la Trocadero, in Constanta, in una dintre cele mai aglomerate zone ale municipiului.Medicul Diana Claudia Tatarici, purtatorul de cuvant al Serviciului judetean de Ambulanta spune ca un pieton a fost lovit de un autoturism.In acest moment nu avem alte detalii.Revenim…

- Un grav accident rutier a avut loc in aceasta noapte la iesire din Medgidia spre Valea Dacilor. In gravul eveniment rutier a fost implicat un singur autoturism, marca BMW, cu doi ocupanti: soferul de 29 de ani, si o tanara de 17 ani, ambii din Medgidia.Medicul Diana Claudia Tatarici, purtataroul de…

- Un barbat de 50 de ani din localitatea Targu Neamț a murit intr-un mod oribil. Omul și-a taiat jugulara cu un cuțit și a sangerat pana la deces. Echipajul de pe ambulanța trimis imediat la fața locului nu a mai putut face nimic pentru a-l salva. Tragedia a avut loc sambata dupa amiaza, iar polițiștii…

- Din primele informatii, in aparatul de zbor se aflau doua persoane, ambele incarcerate. Reprezentantii Serviciul Judetean de Ambulanta spun ca elicopterul a preluat un pacient constient, pe care il transporta la Spitalul Judetean. Cealalata persoana a fost declarata decedata, reprezentantii Serviciului…