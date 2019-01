Tragedia noptii la Valu lui Traian. O tanara a murit. Medicii nu au mai putut sa o salveze

Stiri pe aceeasi tema

- O femeie de 62 de ani a murit dupa ce ambulanta nu a reusit sa ajunga la ea din cauza unui drum inzapezit. S-a intamplat saptamana aceasta in satul Micauti din raionul Straseni. Pacienta a ajuns la punctul medical din localitate, unde a facut stop cardiac.

- Cele cinci adolescente care si-au pierdut viata in incendiul izbucnit intr-un escape-room din Polonia nu au avut nicio sansa sa se salveze din flacari, au spus procurorii, potrivit dpa, transmite Agerpres.

- Un bebeluș de numai 10 luni din comuna Adamclisi, județul Constanța a murit sambata dupa ce a cazut intr-o galeata cu apa, in timp ce mama lui a ieșit sa aduca lemne. Bebelusul era asezat pe un pat, iar mama lui a iesit sa ia lemne, lasandu-l cateva momente nesupravegheat. In acel moment, bebelusul…

- Un copil in varsta de sase ani a fost adus la spital, in coma profunda, dupa ce s a inecat intr unul dintre bazinele Aqualand Deva, scrie antena3.roMinorul a fost scos din apa in stop cardiorespirator, iar pana la sosirea Ambulantei i au fost facute manevre de resuscitare, de catre angajatii Aqualand,…

- Pompierii militari de la ISU Prahova au fost solicitati, in aceasta dimieata, pentru a cauta o persoana in comuna Manesti, sat Zalhanaua.Raluca Vasiloae, purtatorul de cuvant al institutiei a declarat, pentru ZIUA de Constanta, ca barbatul in varsta de 61 de ani a fost gasit, decedat, intr o fosa septica…

- Un barbat, in varsta de 60 de ani, a murit, marți, pe strada Paris, din apropierea sediului Guvernului Romaniei. Mai multe echipaje de la Ambulanța au intervenit la fața locului, insa medicii nu au reușit sa-l readuca la viața. Salvatorii au efectuat mai multe manevre de resuscitare, dar s-au dovedit…

- Un roman a murit, dupa ce a fost spulberat de o mașina in timp mergea cu bicicleta pe o șosea din Torino. Barbatul de 58 de ani s-a stins pe loc din cauza ranilor grave. Șoferul care l-a accidentat mortal a spus ca nu l-a observat pe biciclist decat in momentul impactului. Barbatul mergea duminica cu…

- Tanarul de 24 de ani, ranit grav in explozia produsa in Piatra Neamț, a murit. Dupa mai mule zile de chin și speranțe, organismul acestuia a cedat, iar medicii nu au mai putut face nimic pentru a-l salva.