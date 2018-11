Tragedia noptii in Romania. A murit. Ce spun colegii femeii. Cum s-a produs nenorocirea. Sistemul medical este de vina?

O asistenta medicala care a intrat in coma, in urma cu cateva zile, la finalul turei de noapte la spitalul din Zimnicea, a murit duminica, la Institutul National de Neurologie si Boli Neurovasculare Bucuresti, potrivit digi24.Femeia a fost internata in coma profunda, la Institutul National de Neurologie si Boli Neurovasculare Bucuresti, in 30 octombrie.Colegii povestesc ca, pe timpul garzii, femeia a acuzat dureri de cap si chiar faptul ca nu mai vede cu un ochi, iar spre ziua, prezenta semne cl ...