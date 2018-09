Tragedia noptii in Constanta. Cazut ca secerat. Medicii nu au mai putut face nimic. S-a deschis dosar de moarte suspecta (galerie foto)

Stiri pe aceeasi tema

- Un echipaj al Serviciului de Ambulanta al Judetului Constanta a fost solicitat sa acorde ajutor unui pacient din Palaz Mare, care s a electrocutat. Pacientul este constient si a refuzat transportul la Spitalul Judetean Constanta. ...

- Un grav accident rutier a avut loc, in urma cu cateva minute, in zona localitatii 2 Mai, judetul Constanta. Medicul Claudia Diana Tatarici, purtatorul de cuvant al Serviciului de Ambulanta al Judetului Constanta spune ca sunt patru victime, din care doua incarcerate.La locul evenimentului se afla o…

- Un barbat in varsta de 50 de ani a decedat dupa ce a cazut de la inaltime, dintr-un imobil situat pe strada Anotimpului din Ploiesti. Potrivit ISU Prahova, barbatul a ramas suspendat la o inaltime de 3 metri, pe o prelata. Medicii sositi la fata locului nu au mai putut face nimic pentru a-l…

- Un echipaj SMURD B si un ehipaj cu medic al Serviciului de Ambulanta al Judetului Constanta au ajuns in localitatea Costinesti, in Golful francezului. Medici au fost solicitati sa acorde ajutor unui pacient inecat, aflat posibil in stop cardio respirator. ...

- Un echipaj al Serviciului de Ambulanta al Judetului Constanta a fost solicitat sa acorde ajutor unei persoane inecate in Olimp, plaja Palm Beach. La fata locului s a deplasat un un echipaj Saj B2 si elicopterul SMURD. ...

- In cursul acestei dimineti, un echipaj al Serviciului de Ambulanta al Judetului Constanta a fost solicitat sa acorde ajutor unei persoane, care a fost scoasa din apa. Evenimentul a avut loc pe plaja Zorba, intre Jupiter si Neptun. La fata locului a ajuns un echipaj SMURD B de la Saturn. Din fericire,…