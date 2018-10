Tragedia noptii. Dubla crima care a ingrozit Romania. Criminalul este in libertate. Politia il cauta. Cine a anuntat nenorocirea

Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din Satu Mare au primit, marti seara, un apel la 112 de la o femeie care a anuntat ca a gasit intr-un apartament de bloc din cartierul Micro 15 trupurile a doua rude. Locuinta era ravasita, semn ca s-au cautat valori.Potrivit unor surse din randul anchetatorilor, victimele erau…

- Doi barbati au fost gasiti morti, marti seara, intr-un apartament din orasul Satu Mare, iar anchetatorii cred ca au fost ucisi, astfel ca au loc razii pentru identificarea suspectilor. Victimele sunt un barbat de 74 de ani si fiul acestuia, de 36 de ani, care au fost gasiti decedati de catre o ruda.Politistii…

- Doi barbati au fost gasiti morti, marti seara, intr-un apartament din orasul Satu Mare, iar anchetatorii cred ca au fost ucisi, astfel ca au loc razii pentru identificarea suspectilor. Victimele sunt un barbat de 74 de ani si fiul acestuia, de 36 de ani, care au fost gasiti decedati de catre o ruda.

- Politistii din Ploiesti fac anchete pentru a depista doi frati, care, in timpul noptii de vineri spre sambata, au injunghiat doi tineri in parcarea unui mall din oras. Dupa comiterea faptei, cei doi agresori au fugit, iar victimele au fost duse la spital.

- Patru persoane, intre care doi copii, si au pierdut viata intr un incendiu la o locuinta din Papendrecht, in apropiere de Rotterdam, a anuntat sambata politia olandeza, relateaza AFP citat de Agerpres.ro.Victimele sunt un barbat si o femeie de 32 de ani, precum si doi copii de patru si sase ani, precizat…

- Trei romani sunt acuzati ca ar fi ucis in bataie un bijutier din Sevilla. Politia spaniola i-a identificat pe agresorii care ar fi comis crima din orasul Carmona, provincia Sevilla. Reprezentantii Guardia Civil sustin ca cei trei romani au fugit din Spania intr-o alta tara, dupa ce ar fi comis crima…

- Copilul daduse de ceva vreme in patima bauturii și se certa de cu mama care il creștea singura. Asa s-a intamplat si in ziua fatidica. Femeia a simtit ca ceva nu e in regula si s-a dus in curte dupa el. L-a gasit exact cind incerca sa isi puna capat zilelor. "A vrut sa se sinucida, l-am apucat…

- Mii de autoturisme au format coloane la iesirea din tara prin vamile din vestul tarii, iar soferii spun ca la Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Nadlac II se asteapta pana la doua ore si jumatate pentru controlul documentelor. "Sunt formate coloane pe mai multe benzi, am stat aproape doua…