Tragedia noptii de Revelion. Accident rutier grav pe drumul dintre Constanta si Tulcea. Un tanar a murit zdobit in masina

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat si o femeie, ambii in varsta de 31 de ani, au murit in urma unui accident rutier care a avut loc, joi, pe DN 6, la iesirea din localitatea Lovrin, judetul Timis. dupa ce un autoturism s-a ciocnit cu un microbuz. Cele doua persoane decedate erau din autoturism, in timp ce din microbuz doua…

- Un barbat in varsta de 30 de ani a murit dupa ce masina pe care o conducea a intrat intr un cap de pod, in noaptea de miercuri spre joi, pe soseaua dintre Zalau si Panic, fiind necesara interventia pompierilor pentru descarcerarea victimei si a unui alt barbat aflat din autoturism, informeaza Agerpres.roMiercuri…

- Cinci persoane au murit, in noaptea de sambata spre duminica, pe DN 2, in comuna Vadu Moldovei din judetul Suceava, dupa care masina in care ... The post Accident rutier foarte grav: Cinci persoane au murit, dupa ce masina in care se aflau a intrat sub un TIR appeared first on Renasterea banateana .

- O șosea din județul Gorj a devenit scena unui cumplit accident rutier, in care un tanar de 33 de ani a pierdut controlul volanului, s-a rasturnat cu mașina și a ramas prins sub fiarele autoturismului.

- Un grav accident de circulatie a avut loc, in fata Tribunalului din Suceava, miercuri 14 noiembrie, in jurul pranzului.Atunci un sofer, in varsta de 26 de ani, aflat acum in arest preventiv, a spulberat efectiv o femeie, aflata pe trecerea de pietoni, si un copilas, de un an si cateva luni, aflat in…

- O noua tragedie in trafic. Un tanar in varsta de 30 de ani a murit ieri seara dupa ce a fost lovit de masina, pe o trecere de pietoni din apropierea Mall Craiova, pe Calea Bucuresti din Craiova, transmite realitatea.net. Potrivit purtatorului de cuvant al IPJ Dolj, Mihaela Gird, la volanul masinii se…

- Un barbat a murit, joi, dupa ce, intr-o curba pe DN 3, intre localitatile Baneasa si Lipnita, din judetul Constanta, a pierdut controlul volanului si a lovit frontal o cisterna care circula din sens opus.