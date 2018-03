Stiri pe aceeasi tema

- Moartea a lovit naprasnic intr-o familie din comuna dambovițeana Cobia, sat Cobiuța. Un copil de o luna și jumatate și tatal acestuia au murit, in timp ce mama a ajuns in stare grava la spital. Toti zaceau leșinați in casa , iar un vecin a fost cel care a dat alarma. Din primele date, anchetatorii […]

- Cod portocaliu de ninsori și viscol in 15 județe. Un cod portocaliu de ninsori abundente si vant puternic afecteaza 15 judete din sudul tarii și Bucureștiul, pana la ora 15. In sudul Banatului și al Olteniei, in cea mai mare parte a Munteniei și a Dobrogei ninsorile vor fi abundente, iar vantul va…

- 18 trenuri care circulau intre Bucuresti si Constanta sau Tulcea, dar si intre Ciulnita si Slobozia Veche vor fi anulate vineri din cauza vremii, anunta CFR Calatori. Potrivit CFR Calatori, vineri vor fi anulate trenurile care circulau intre Bucuresti Nord - Constanta si retur, intre…

- Tragedia s-a petrecut in Thailand. Politia a declarat ca autobuzul cobora pe un deal din centrul tarii, cand a intrat in coliziune cu un camion. Autobuzul s-a rupt in doua, iar pasagerii nu au avut nicio șansa.In plus, fața de cei 18 morți anunțați in urma cu puțin timp, inca 33 de pasageri…

- Justitia a dat inapoi permisul de conducere unui sofer mort, in toamna anului trecut. Barbatul a dat in judecata Politia pentru a scapa de sanctiunea rutiera. A murit in timpul procesului. Valerian Vasiliu a deschis proces dupa ce, pe 9 martie 2017, a fost sanctionat contraventional cu 1.305 lei, reprezentand…

- La ora 22:15, un apel la 112 anunta ca o persoana este decedata la locuinta sa din Voluntari. Politia va deschide in acest caz un dosar de moarte suspecta Andrei Gheorghe era nascut la 14 ianuarie 1962, la Lipetk, in Rusia. (news.ro)

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, luni, avertizari cod galben de polei de scurta durata pentru Capitala si alte sase judete. In Bucuresti, codul de polei este valabil pana la ora 11.00. Se va semnala polei, mai ales pe conductori, arbori si obiecte din apropierea solului,…

- Ștefan Barabaș, fiul directorului de ingrijiri de la Spitalul Municipal din Oradea, Calin Barabaș, a murit la numai 17 ani. Tragedia este una inexplicabila, avand in vedere ca tanarul nu suferea de nicio afecțiune. Potrivit ebihoreanul.ro, Ștefan Barabaș le-a spus parinților sai ca se simte rau, iar…

- Premierul Viorica Dancila a spus joi, inaintea sedintei de Guvern, ca autoritatile sunt pregatite pentru o eventuala evacuare fortata a localnicilor in cazul in care digul din localitatea Capeni nu va mai rezista presiunii apei. Ea a facut apel la oameni sa inteleaga pericolul in care se afla si sa…

- Stephen Hawking, unul din cei mai cunoscuti fizicieni si cosmologi contemporani, profesor la Universitatea Cambridge, a decedat la varsta de 76 de ani, a anuntat familia acestuia, relateaza presa internationala.

- Hidrologii au emis, marti, o avertizare cod rosu de inundatii pentru doua bazine hidrografice din judetele Harghita si Brasov, unde se pot produce scurgeri importante pe versanti, torenti, paraie cu efecte de inundatii si cresteri rapide de debite si niveluri cu depasiri ale cotelor de pericol, transmite…

- Cel care a sesizat Politia este mecanicul trenului. Deocamdata nu se stie exact cum s-a produs accidentul, daca batranul nu a auzit ca vine trenul sau daca a vrut sa se arunce in fata lui. ''Un barbat in varsta de 76 de ani din localitatea Nucet a fost accidentat mortal de un tren. Din primele…

- Israela s-a stins din viața in urma cu cateva zile, iar pana astazi nu s-a auzit nimic de fostul ei soț, Liviu Arteni, daca a aflat de moartea Israelei. Ei bine, sora barbatului a rupt tacerea și a marturisit ca Liviu este in stare de șoc. Femeia a mai declarat ca fratele ei nu va […] The post A aparut…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor are vești proaste pentru romani! INHGA a emis, luni, o avertizare de cod galben de inundatii, valabila pana miercuri seara, in bazine hidrografice din judetele Mures, Valcea, Olt, Arges, Teleorman, Dambovita, Giurgiu si Ialomita.Citește…

- Doua persoane au decedat, iar alte trei sunt in stare critica, in urma prabusirii unui elicopter in apele estuarului East River din orasul New York, au anuntat autoritatile, potrivit site-ului agentiei The Associated Press.

- Datele INS sunt crude: doar unu din opt locuitori are un loc de munca in judetul Giurgiu, pe cand in Bucuresti rata de angajare (efectivul total de salariati raportat la intreaga populatie din judet) este de 54%, fata de media nationala de 25%, arata datele pentru 2017 centralizate de ZF pe baza informatiilor…

- Hidrologii au emis avertizare de cod portocaliu de inundatii pentru rauri din judetele Giurgiu si Teleorman, pana la ora 12.00. De asemenea, vor fi si sub cod galben rauri din 12 judete. Astfel, codul portocaliu vizeaza raurile din bazinele hidrografice: Neajlov (sector aval confluenta Dambovnic – S.H.…

- Un tragic eveniment a avut loc, in acesta noapte, in orasul Urlati, judetul Prahova. Raluca Vasiloae, purtatorul de cuvant al ISU Prahova, a declarat pentru ZIUA de Constanta, ca in urma cu putin timp s a declansat, din cauze necunoscute, un incendiu la o casa particulara, situata pe strada 30 Decembrie.Pentru…

- Un taximetrist a decedat, iar pasagerul a ajuns in stare grava la spital dupa ce masina in care se aflau a fost lovita grav de un alt automobil. Alti doi tineri din Renault s-au ales cu leziuni usoare.

- DOLIU in muzica romaneasca: O celebra cantareata a incetat din viata / VIDEO Lumea muzicii din Romania este in stare de soc. O celebra cantareata a incetat din viata. Este vorba despre cunoscuta artista de muzica populara, Maria Tudor. Aceasta a murit la doar cateva zile dupa ce a implinit varsta de…

- Tragedie mare la Clinica Medicala 2 din Cluj-Napoca, un pacient de 55 de ani s-a ratacit și a fost gasit a doua zi pe scarile labirintice din cladire, decedat, conform Monitorul de Cluj. Deputatul Emanuel Ungureanu a decis sa reacționeze și sa iși spuna punctul de vedere: „Tragedia este ca acest pacient…

- O femeie in varsta de 42 de ani și fiul acesteia, in varsta de 7 ani, a decedat dupa ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon. Tragedia avut loc azi noapte in satul Șestaci din raionul Șoldanești.

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a restrans numarul judetelor care se afla astazi sub avertizari Cod galben si Cod portocaliu de ger, viscol si ninsori. Astazi, in intervalul 11:00 - 20:00, va fi in vigoare Codul portocaliu de vant puternic si ninsoare puternic viscolita in…

- Sapte judete au intrat, miercuri dimineata, sub Cod portocaliu de viscol, iar 27 de judete si Capitala se afla, pana joi dimineața, sub Cod portocaliu de ger. Astfel, potrivit meteorologilor, judetele Giurgiu, Calarasi, Ialomita, Buzau, Braila, Constanta si Tulcea au intrat, miercuri, sub Cod portocaliu…

- Politia britanica a anuntat luni ca patru persoane au murit in explozia puternica care s-a produs duminica intr-un magazin din orasul Leicester, relateaza AFP. Explozia nu a fost legata de activitati teroriste.

- O fetita in varsta de 12 ani a murit, duminica, dupa ce a cazut de la etajul opt al blocului in care locuia. Vecinii au anuntat autoritatile, iar Politia a deschis o ancheta, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Barbatul de 57 de ani, care, marti, a fost grav accidentat dupa ce a fost izbit de o masina a mascatilor IJP Arges, a decedat la spital. Politia face acum cercetari pentru ucidere din culpa.

- Sfarsit tragic pentru un bebeluș de o luna si jumatate. Micuta a murit dupa ce a fost sufocata de proprii parinti, care consumasera alcool in urma unei petreceri.Cei doi concubini au baut ieri seara pana tarziu cu amicii de pahar si s-ar fi culcat peste copil.

- La doar 16 ani, un adolescent s-a spanzurat in localitatea Teiș, județul Dambovița. Baiatul a fost gasit mort, miercuri dimineața, intr-o padure din spatele casei in care locuia. Parinții tanarului au alertat Poliția, dupa ce fiul lor și-a pus capat zilelor. Tatal a fost cel car ei-a gasit pe baiat…

- Procurorii D.I.I.C.O.T.- S.T. Pitesti impreuna cu ofițeri de poliție judiciara din cadrul B.C.C.O. Pitești au efectuat un numar de5 perchezitii domiciliare pe raza municipiului Bucuresti și a județelor Ilfov, Dambovița și Giurgiu in cadrul ...

- Barbatul in varsta de 82 de ani a zacut aproximativ jumatate de ora in mijlocul stazii, deși cel puțin trei martori au sunat la „112", scrie stirineamt.ro. Primii care au ajuns la fața locului au fost politistii, care la randul lor au chemat o ambulanța. "S-a sunat la Ambulanta ...…

- O femeie a murit si alte 12 persoane au fost ranite dupa ce un barbat a atacat cu un cutit persoanele care se aflau intr-un mall din Beijing, scrie Reuters. Politia din Beijing a informat intr-un comunicat ca au retinut un barbat in legatura cu atacul din mall-ul Joy City din districtul Xidan, titreaza…

- Potrivit datelor Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT), in ultima saptamana, doua cazuri noi de rujeola, din cele 126 de cazuri de imbolnaviri confirmate la nivel national, s-au inregistrat in judetul Brașov. Numarul total de cazuri de rujeola inregistrate,…

- Politia rusa nu va mai avea dreptul sa aresteze judecatorii care au comis infractiuni in trafic, chiar si in caz de conducere in stare de ebrietate, conform unui amendament al codului rutier care a intrat in vigoare vineri, relateaza France Presse. Noul cod rutier, publicat in Monitorul…

- Ministerul Federal de Interne din Germania, prin intermediul proiectului "Poliția in comunitate", a oferit Serviciului accidente rutiere din cadrul Departamentului de Politie a municipiului Chișinau zece seturi de Alcootest 6820 cu accesorii, dotate cu imprimanta mobila.

- Sfârșit tragic pentru un docher, seara trecuta, în Portul Constanța, în dana 39. Barbatul în vârsta de 34 de ani a cazut în apele marii, peste bordul unei nave acostate la țarm românesc. Tragedia a avut loc puțin înainte de miezul nopții. Docherul a…

- A Directorul de la RADET, Virgil Untea, si-a prezentat marti demisia. Gestul survine dupa ce cu o zi inainte, un grav accident la o conducta din zona Piata Leu s-a spart, iar un moncitor si-a pierdut viata, iar un al doilea a suferit rani grave. Acesta a iesit din subteran, insa cu arsuri pe aproape…

- Trei oameni au murit sambata in urma unui grav accident rutier produs pe DN7, in apropiere de localitatea Oraștie, judetul Hunedoara. In accident au murit un tanar de 19 ani din Oraștie, fiu al unui agent de poliție, și doi soți de 60 și 59 de ani din județul Alba. Cei trei și-au pierdut viața dupa…

- IMAGINI ACCIDENT CUMPLIT. A cazut cu mașina in rau ! Un copil de 13 ani a murit Un accident rutier grav s-a soldat la decesul unui baiețel de 13 ani, dupa ce tatal lui a plonjat cu mașina in raul Argeș. Accidentul a avut loc in comuna Vanatorii Mari din județul Giurgiu. In autoturism se aflau doi copii…

- Un copil de 13 ani a murit dupa ce tatal sau a plonjat cu mașina in raul Argeș, sambata. Un barbat a plonjat, sambata, cu masina in raul Arges, pe raza comunei Vanatorii Mici din judetul Giurgiu, in masina aflandu-se si doi copii, de 13 si 11 ani. Barbatul a reusit sa iasa si sa-l scoata si pe copilul…

- Purtatorul de cuvant al ISU Dambovita, Eduard Telea, a declarat ca in judetul Giurgiu, la limita cu judetul Dambovita, o masina in care se aflau un barbat si cei doi copii ai lui, in varsta de 11 si 13 ani, a cazut in raul Arges, in comuna Vanatorii Mici. "Barbatul a reusit sa iasa si sa-l…

- Criza din PSD capteaza din nou atentia intregii opinii publice. De deciziile de astazi depinde viitorul guvernarii social-democrate. Confruntarea dintre Liviu Dragnea si Mihai Tudose a ajuns la apogeu. Desi cele mai multe organizatii judetene si-au aratat sustinerea pentru Liviu Dragnea, mai…

- O moldoveanca a murit in Italia, dupa ce a cazut de pe un munte. Tragedia a avut loc pe 13 ianuarie, iar publicația Il Dolomiti scrie ca motivul ar fi fost ceața foarte groasa de pe munte. Femeia se numește Ludmila Drogovozov și este originara din Cojușna, Chișinau. Aceasta se mutase, ulterior, in Soave,…

- Cinci oameni au murit, printre care si un minor, iar altii doi au fost raniti dupa ce doua masini s-au tamponat .Tragedia s-a produs cu cateva minute in urma in raionul Anenii Noi pe traseul Chisinau-Bender.Potrivit Politiei, in accident au fost implicate doua automobile.

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta a fost solicitat pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la o casa din Poienile de sub Munte in spatele sediului Politiei de Frontiera. Imediat dupa alertarea prin 112, spre locul indicat au pornit reprezentanții ISU, care au luptat cu flacarile pentru a…

- Un copil diagnosticat cu varicela a murit in condiții suspecte la Spitalul din Satu Mare. Fetița de un an și jumatate a fost consultata inițial de un medic care nu a considerat ca este necesara internarea ei, așa ca mama copilei a cerut sa plece acasa. A doua zi, micuța s-a stins din viața. O ampla…

- Spitalul Judetean de Urgenta Satu Mare este in mijlocul unui scandal, dupa ce o fetita de doar un an si jumatate a murit, joi, la Unitatea de Primiri Urgente.A Fetita a ajuns in fata medicilior pentru prima data miercuri seara, cand prezenta o forma de varicela, avand febra. Dupa analizele realizate…

- Doua dintre cele sase victime ale accidentului produs vineri seara pe DN 17 de un sofer de 16 ani, aflat in coma alcoolica, sunt in continuare in stare grava, o a treia a fost transferata la...

- Cod galben de ceata la Cluj. Atentionarea, valabila pentru mai multe judete Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri dimineata, mai multe atentionari Cod galben de ceata si polei, valabile in mai multe judete, in orele urmatoare. Potrivit meteorologilor, pâna…

- O femeie a murit, dupa ce a fost lovita de o mașina. Tragedia a avut loc aseara pe bulevardul Decebal din sectorul Botanica al Capitalei. Potrivit poliției, victima avea 68 de ani și traversa strada neregulamentar. Din cauza leziunilor primite femeia a decedat pe loc.