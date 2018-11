Stiri pe aceeasi tema

- Cantarețul și-a exprimat durerea compunand cantecul „We Are” dupa ce pierdut un prieten apropiat intr-un accident care a avut loc acum aproape 13 ani intr-o excursie școlara. Ed Sheeran și-a pierdut prietenul cel mai bun pe cand era doar un adolescent. Stuart Dines a murit in Austria, in anul 2006,…

- Astazi, oamenii arunca prea ușor obiectele pe care le strica, inlocuindu-le cu unele noi. Astfel, durata de viața a acestora scade și ele ajung in numar mare la gropile de gunoi, lucru care nu este unul potrivit. In tot mai multe orașe, exista locuri unde se intalesc oameni care iși repara diverse obiecte,…

- In primele ore de la punerea in vanzare a biletelor la concertul Ed Sheeran din 3 iulie 2019 de pe Arena Naționala din București s-au intrgistrat vanzari record de 25.000 de bilete, iar numarul este in continua creștere. In prima ora ,«ora de aur»,s-au vandut deja 17.000, anunța organizatorii. Concertele…

- Cadavrul unui milionar britanic si cel al sotiei sale thailandeze au fost descoperite marti in resedinta de lux pe care cuplul o detinea in Thailanda, informeaza stirileprotv.ro.Cei doi au fost descoperiți la o saptamana dupa asasinarea lor, ce ar fi putut fi comandata de cumnatul omului de…

- Cursa Spatiala dintre Statele Unite si Uniunea Sovietica, de la mijlocul si sfarsitul secolului al XX-lea, pentru suprematie in explorarea spatiului cosmic, a reprezentat o perioada de inovatii rapide in domeniul tehnologiei, cand primele rachete, primii sateliti artificiali si, mai apoi, primii oameni…

- Megastarul mondial Ed Sheeran a anuntat astazi ca a inclus Romania in seria de spectacole pe care le va sustine anul viitor. In perioada mai-august 2019, turneul nou-anuntat se va desfasura in Franta, Portugalia, Spania, Italia, Germania, Austria, Romania, Republica Ceha, Letonia, Rusia, Finlanda, Danemarca,…

- Rezidentii din Uniunea Europeana (UE) au cheltuit, in medie, 336 de euro pentru o vacanta in anul 2016, pe ultimele locuri in UE fiind letonii, cu 107,62 euro, si romanii, cu 124,76 euro, arata datele publicate luni de Eurostat. Rezidentii din Luxemburg sunt pe primul loc in UE cand vine vorba…

- Cel mai afectat producator in urma pestei porcine africane si-a reinceput activitatea. Patronul companiei cu sediul in Tulcea importa acum carne de porc tocmai din Austria. Ferma de porci i-a fost lichidata, iar omul de afaceri a decis sa o ia de la zero. I-au fost omorați 48.000 de porci și i-au fost…