- Cel mai recent bilant al catastrofei miniere produse vineri la Brumadinho, in sud-estul Braziliei, indica 99 de persoane decedate si 259 disparute, dupa ce miercuri au fost recuperate alte cadavre din marea de noroi provocata de ruperea barajului, au comunicat autoritatile, potrivit AFP si dpa, relateaza…

- Cinci persoane au fost arestate in Brazilia, marti, 29 ianuarie, dupa tragedia provocata de ruperea unui baraj minier. Astfel, trei angajati ai companiei miniere braziliene Vale si doi ingineri care lucrau pentru companie au fost reținuți dupa ce ruperea barajului minier s-a soldat cu zeci de morti…

- Cel puțin noua persoane au murit, iar alte aproape 300 au fost date disparute, dupa ce un baraj al gigantului minier Vale s-a rupt in statul Minas Gerais din sud-estul Braziliei. Sute de pompieri au fost mobilizați sambata pentru a-i gasi pe oamenii dați disparuți. O astfel de tragedie a avut loc și…

- Numarul victimelor, dupa ruperea barajului din Brumadinho, în sud-estul Braziliei, a crescut la 58 de morți și 305 disparuți, a declarat duminica apararea civila braziliana citata de AFP. Exista "305 de persoane disparute, numarul acestora a crescut" și "58 de morți",…

- O alerta a fost lansata duminica la Brumadinho, in sud-estul Braziliei, cu privire la riscul unei ruperi iminente a unui al doilea baraj minier, in urma catastrofei care s-a soldat cu cel putin 37 de morti si aproximativ 300 de persoane date disparute vineri, relateaza AFP.

- Autoritatile braziliene au anuntat sambata ca au gasit 11 corpuri, in urma revarsarii de noroi provocate de ruperea, cu o zi inainte, a unui baraj apartinand gigantului miner Vale, iar 296 de persoane erau in continuare date disparute, in timp ce ploaia ingreuna si mai mult cautarile, cu o slaba…

- ”Avem noua persoane decedate. Datele noastre ne arata ca sunt aproximativ 300 de disparuti”, a declarat o purtatoare de cuvant a pompierilor.”Politia, pompierii si militarii au facut totul pentru a incerca sa salveze eventuali supravietuitori, insa noi stim ca incepand de-acum sansele sunt…

- O veritabila maree de noroi s-a scurs prin barajul gigantului minier Vale, iar un responsabil al pompierilor a vorbit despre "mai multi morti" plecand de la marturiile localnicilor, fara a avansa un bilant precis. In 2015, ruperea unui baraj de deseuri miniere a provocat 19 morti in Mariana,…