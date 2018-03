Stiri pe aceeasi tema

- Tragedia din mall-ul din orașul Kemerovo, aflat in Rusia, este posibil sa fi fost provocat de un copil. Aceasta a fost prima ipoteza lansata chiar de viceguvernatorul regiunii siberiene. The New York Times scrie ca intr-o discuție cu rudele celor disparuți in urma incendiului, Vladimir Chernov, viceguvernator…

- Situatie dramatica pentru zeci de familii din Kemerovo. Bilantul copiilor care au ars de vii se ridica la 41, potrivit unei surse din cadrul serviciilor de urgenta din regiune. 15 oameni raman internați.

- Focul a izbucnit intr-un spațiu de joaca cu trambuline pentru copii și langa o sala de cinematograf. Ministrul rus pentru Situații de Urgența a susținut ca principala ipoteza a anchetatorilor, care nu au reușit deocamdata sa indice cu exactitate cauza incendiului, este ca un copil ar fi avut o bricheta,…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat ziua de miercuri, 28 martie, zi de doliu national dupa incendiul devastator de la centrul comercial din Kemerovo (Siberia), soldat potrivit celui mai recent bilant cu 64 de morti, intre care 41 de copii, transmit Reuters si EFE. Vladimir Putin, care s-a deplasat…

- Patruzeci si unul de copii au murit in incendiul care s-a soldat cu 64 de morti duminica, intr-un centru comercial din Kemerovo, in Siberia, a anuntat marti o sursa din cadrul serviciilor de urgenta, citata de agentia de presa publica RIA Novosti, relateaza AFP. ”Pe lista mortilor sunt numele de familie…

- Un om de afaceri din Kemerovo, Igor Vostrikov, și-a pierdut cei trei copii, soția și sora in focul de la centrul comercial Winter Cherry, duminica, 25 martie: Anna, de șapte ani, Artem de 5 ani și romana de 2 ani, soția Elena și sora Alena, a spus ca oamenii care erau in cinematograf au fost incuiați…

- In incindiul devastator de duminica de la centrul comercial din orașul siberian au murit peste 64 de oameni, printre victime se aflau și copii.Internetul raspandește zvonuri ca in infernalul incendiu din Rusia au murit un numar infricoșator de oameni.

- Un protest spontan s-a declanșat in Kemerovo, Rusia, in orașul unde a avut loc incendiul soldat cu moartea a 64 de oameni, mulți dintre ei copii.La fața locului a venit un guvernator, dar protestatarii cer o comisie specializata, pentru a determina circumstanțele. Oamenii cer demisia guvernatorului…

- Guvernatorul regiunii Kemerovo, Aman Tuleev, a cerut scuze de la președintelui Vladimir Putin pentru incendiul din centrul comercial, care ar fi ucis 64 de persoane. Declarația a fost facuta in cadrul unei ședințe care a avut loc astazi, in Kemerovo, transmite serviciul de presa al Kremlinului, citat…

- Un protest spontan cu sute de participanți are loc marți la Kemerovo, in Rusia, dupa ce 64 de oameni, printre care și copii, au murit in incendiul care a devastat un centru comercial din acest oraș, potrivit datelor oficiale anunțate de autoritați. Zeci de oameni sunt in continuare dați disparuți dupa…

- Vladimir Putin, despre incendiul din mall-ul din Siberia: ”Neglijența criminala!”. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, s-a deplasat marți la Kemerovo, oraș industrial din vestul Siberiei, unde un incendiu izbucnit duminica intr-un mall din oraș a luat 64 de vieți, dintre care 48 de copii, denunțand…

- Presedintele rus Vladimir Putin s-a deplasat marti la Kemerovo, oras industrial din vestul Siberiei, unde un incendiu izbucnit duminica la principalul mall din oras a rapit viata a cel putin 64 de persoane, intre care numerosi copii, denuntand in acest context o „neglijenta criminala".

- Proteste de amploare la Kemerovo, dupa incendiul devastator de duminica de la centrul comercial din orașul siberian in urma caruia au murit 64 de oameni, printre victime numarandu-se și copii, scrie digi24.ro.

- Noi detalii cutremuratoare ies la iveala, dupa ce un incendiu mistuitor, de proporții uriașe, a ucis zeci de oameni în centrul comercial rusesc Zimnyaya Vishnya, mall situat în orasul Kemerovo (Siberia).

- Autoritatile ruse au deplâns neglijente grave si încalcari ale normelor de securitate, în urma incendiului care a devastat un centru comercial de la Kemerovo, în Siberia, soldat cu cel putin 64 de morti - inclusiv noua copii, relateaza AFP. Comitetul…

- Președintele rus Vladimir Putin a sosit la Kemerovo, orașul siberian care deplange victimele tragediei de duminica. Incendiul care a izbucnit intr-un mall a provocat moartea a cel puțin 64 de persoane, inclusiv un numar mare de copii.

- Presedintele parlamentului, Andrian Candu, a transmis condoleanțe familiilor care si-au pierdut apropiatii in incendiul devastator de la mall-ul din Kemerovo, Rusia."Zeci de destine curmate de flacari...

- Autoritatile ruse au denuntat grave neglijente in incendiul care a distrus un centru comercial Zimnyaya Vishnya din Kemerovo, in Siberia, in timp ce un nou bilant prezentat ieri indica 64 de victime din care noua copii. Incendiul fusese stins catre orele 17.30 GMT, duminica, la sase ore de la declansare,…

- Lacrimi și durere care nu poate fi exprimata în cuvinte! Copii care au plecat sa vada un film la mall cu clasa au ars de vii. O adevarata tragedie care a lovit orașul Kemerovo, din sud-vestul regiunii ruse Siberia.

- Bilantul anuntat anterior era de 53 de morti. Un purtator de cuvant al serviciilor de urgenta anuntase initial ca au fost gasite inca 11 cadavre in zona unde se afla cinematograful. Ulterior a confirmat ca autoritatile au descoperit inca cinci trupuri neinsufletine. Incendiul a avut loc in centrul comercial…

- Cel putin 64 de persoane au murit, iar alte zece au disparut, dupa ce un incendiu a izbucnit intr-un centru comercial din orasul Kemerovo, aflat in sud-vestul regiunii ruse Siberia, a anuntat luni Ministerul rus pentru Situatii de Urgenta, relateaza site-ul agentiei Tass. „Din pacate, trebuie sa anuntam…

- Cel puțin 53 de persoane au murit in incendiul devastator care a cuprins un mall din Kemerovo, in Rusia. Printre victime se numara cel puțin 41 de copii, iar alți 10 sunt dați disparuți, au declarat oficialii citați de BBC News, scrie digi24.ro.

- Peste 53 de persoane au murit untr-un incendiu care a izbucnit intr-un centru comercial din orasul Kemerovo, aflat in sud-vestul regiunii ruse Siberia, a declarat luni Ministerul rus pentru Situatii de Urgenta, conform agentiei Tass. Incendiul a avut loc in centrul comercial Zimnyaya Vishnya. Se pare…

- Cel putin 48 de persoane au murit in incendiul produs intr-un centru comercial aflat in orasul minier Kemerovo, scrie BBC. Alte 27 de persoane sunt date disparute, informeaza news.ro.Initial, oficilialitatile ruse a spus ca 64 de persoane sunt date disparute, dar ulterior au precizat ca in…

- Cel puțin 48 de persoane au murit si alte zeci au fost ranite in incendiul masiv care a cuprins centrul comercial Winter Cherry din orasul Kemerovo, aflat in sud-vestul regiunii ruse Siberia, spun oficialii ruși, potrivit www.rferl.org. “Mai multe persoane ...

- Cel putin 37 de persoane si-au pierdut viata duminica intr-un centru comercial din Kemerovo, un oras industrial din Siberia de Vest, a transmis agentia publica rusa TASS, citand mai multi...

- Cel putin 37 de persoane au murit, alte cateva zeci, printre care si copii, sunt disparute in incendiul care a izbucnit duminica intr-un centru comercial in Siberia, scrie BBC. Primele informatii indicau cel putin patru morti, trei fiind copii, si cateva zeci de raniti.Focul a izbucnit la…

- Mai multe clipuri video postate pe rețelele de socializare arata imagini cu oameni care sar de la etaj, pentru a scapa de incendiu.Inițial, Comitetul rus de Ancheta transmisese ca patru persoane, dintre care trei copii, au decedat ca urmare a incendiului.Kemerovo, un centru de exploatare…

- Incendiu la un mall din Rusia, izbucnit duminica dupa amiaza. Cel puțin patru oameni au murit și alți 15 sunt raniți, dupa ce un centru comercial din orasul siberian Kemerovo a fost cuprins de flacari. Mai mulți oameni sunt blocați in cladire. “Am numarat pana acum patru morti: trei copii si o femeie”,…

- Opozitia rusa si ONG-uri au denuntat mii de nereguli – transportarea alegatorilor cu autocarul de catre politie, amenintarea unor observatori, introducerea ilegala de buletine de vot in urne – in alegerile prezidentiale de duminica, in Rusia, vizand mai ales o crestere a nivelului prezentei intr-un…

- Intr-un documentar postat pe internet, liderul de la Kremlin a declarat ca in ziua ceremoniei de deschidere a fost informat ca un avion pe ruta Ucraina-Turcia a fost deturnat. "Mi s-a spus: un avion din Ucraina la Istanbul a fost deturnat, atacatorii cer sa aterizeze la Soci", afirma Vladimir…

- Irina Columbeanu, fiica Monicai Gabor și a lui Irinel Columbeanu a implinit luna aceasta 11 ani și a fost rasfațata cu cadorui de amicii ei. Irina Columbeanu a petrecut vacanța de iarna in America, alaturi de mama ei, Monica Gabor și și-a cunoscut și fratele vitreg, baiețelul lui Mr. Pink . Pe 17 ianuarie,…

- Un hotel de lux din Dublin a interzis accesul influencerilor de pe rețelele de socializare, dupa ce o tânara bloggerița a cerut un sejur gratis și a început sa plânga atunci când a fost refizata. Elle Darby, al carei canal de YouTube are aproape 90.000 de fani, a vrut…

- Tragedia a avut loc intr-o localitate din judetul Suceava. Femeia a murit intoxicata cu monoxid de carbon dupa ce in camera ei a izbucnit un incendiu. Localnicii au reusit sa o scoata afara inainte sa ajunga pompierii, insa medicii ajunsi la fata locului nu au mai putut face nimic pentru viata acesteia.…

- Tragedia s-a petrecut pe un drum forestier, din padurea de pe raza satului Iorcani. Dupa ce au stins flacarile, pompierii au descoperit ca in rulota se afla o persoana al carui corp era carbonizat in proportie de 90%. Acesta a fost identificat cu ajutorul unor martori, fiind vorba despre un tanar…