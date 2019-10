Stiri pe aceeasi tema

- Accidentul de la Ialomița provocat de un tir și in urma caruia au murit 10 oameni a șocat intreaga țara. In prima instanța, autoritațile au vorbit despre faptul ca șoferul de TIR ar fi condus prea mult și accidentul s-a produs pe fondul oboselii. STIRIPESURSE.RO a intrat in posesia datelor tahograf,…

- Deputatul PSD Ciprian Șerban a luat foc dupa ce Klaus Iohannis a dat vina pe PSD pentru tragedia de la Ialomița, in care au murit zece oameni, dupa ce un TIR a izbit in plin un microbuz plin cu muncitori. Șoferul TIR-ului a adormit la volan, iar impactul nu a putut fi evitat de șoferul microbuzului.…

- Ministrul Transporturilor Razvan Cuc a convocat un comitet operativ dupa accidentul rutier din Ialomița soldat cu 10 morți, dupa ce soferul TIR-ului ar fi adormit la volan, pentru a lua masurile necesare astfel incat asemenea tragedii sa nu se mai repete. Ministrul a anunțat ca va urma o perioada…

- O intreaga Romanie este in stare de soc dupa accidentul grav in care si-au pierdut viata 10 persoane, iar alte 7 sunt in stare grava. Microbuzul in care se aflau femei ce mergeau la munca la Bucuresti a fost spulberat de catre un TIR. Klaus Iohannis a tinut sa transmita un mesaj public.

- Titi Aur lanseaza un puternic semnal de alarma, dupa accidentul grav produs o șosea din Ialomița, in urma caruia 10 persoane au murit, 7 persoane sunt ranite, din care doua acum se afla pe masa de...

- Ministrul Sanatatii Sorina Pintea a declarat la Antena 3 ca o femeie de 42 de ani, internata la Spitalul Bagdasar - Arseni din Capitala a fost supusa unei operatii pentru ruptura de splina, fiind in prezent internata in sectia de Chirurgie.

- Un adolescent in varsta de 17 ani, din orasul harghitean Gheorgheni, a murit in aceasta dimineața dupa ce a fost lovit de un tren de persoane, in zona unui pasaj feroviar. Potrivit politistilor, accidentul a fost anuntat prin 112 de mecanicul locomotivei, care l-a observat pe tanar, dar nu l-a putut…

- Un barbat de aproximativ 50 de ani a murit pe loc, dupa ce a fost lovit de un microbuz de pe linia 103, care nu era pe ruta. Tragedia a avut loc, noaptea trecuta, pe soseaua Strașeni - Chișinau, in apropiere de localitatea Cojușna.