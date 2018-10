Tragedia de la Craiova, minut cu minut

Stiri pe aceeasi tema

- Momente incredibile la biserica Sfantu Ilie din Craiova unde este depus sicriul cu trupul neinsufletit al fostului mare fotbalist Ilie Balaci. Colegului sau din generatia Craiovei Maxima, Aurel Beldeanu, i s-a facut rau in timpul slujbei, fiind nevoie ca medicii sa intervina pentru a ii oferi ingrijiri…

- Angajatii Serviciului de Ambulanta Dolj vorbesc despre interventia, minut cu minut, in ziua decesului lui Ilie Balaci. Conducerea Ambulantei a trimis la locuinta in care a murit Balaci o autospeciala „de top”. Un al doilea echipaj SMURD a ajuns la 37 de minute dupa apel, informeaza Mediafax.Ilie…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat pentru MEDIAFAX, ca a trimis corpul de control la Craiova, pentru a verifica modul in care a actionat ambulanta in cazul lui Ilie Balaci. Pintea a mai spus ca familia a fost cea care a semnalat anumite suspiciuni si ca in cel mult 2 zile ancheta e gata.

