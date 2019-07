Tragedia de la Caracal, in care au murit doua fete, se va discuta in Consiliul Suprem de Aparare a Tarii. Ce a scris Iohannis pe Facebook

Stiri pe aceeasi tema

- Calin Popescu Tariceanu a scris vineri, pe Facebook, ca președintele Klaus Iohannis a convocat ședința CSAT de marți pentru ca Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) și Serviciul Român de Informații (SRI) sa primeasca la rectificarea bugetara "sutele de milioane pe care le cer"…

- Președintele Klaus Iohannis a avut, in cursul zilei de vineri, o serie de discuții telefonice cu ministrul de Interne Nicolae Moga, precum și cu directorul STS Ionel Sorinel Vasilca in legatura cu tragedia de la Caracal. Potrivit unui comunicat al Administrației Prezidențiale, Klaus Iohannis le-a…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca in sedinta Consiliului Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) de marti va trebui sa se discute despre demisii "la nivel inalt", despre o reforma profunda a Serviciului de Telecomunicatii Speciale (STS), si nu despre bugetele unor institutii, transmite…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca va solicita in sedinta Consiliului Suprem de Aparare a Tarii, care va avea loc marti, o ancheta completa privind modul in care s-a actionat in cazul adolescentei ucise la Caracal, precizand ca, in situatia in care se va dovedi ca s-au luat masuri gresite sau…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, transmite ca este profund indurerat de tragedia petrecuta la Caracal și este revoltat de faptul ca, din cauza unor disfuncționalitați, autoritațile responsabile nu au reușit sa salveze o adolescenta care și a pierdut viața in condiții dramatice. "Circumstanțele…

