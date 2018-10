Stiri pe aceeasi tema

- Gest extrem! A sarit in gol de la aproximativ 30 de metri, iar impactul cu solul a fost fatal. O adolescenta, in varsta de 16 ani, si-a pus capat zilelor. Nenorocirea s-a petrecut in dimineata zilei de ieri, in jurul orei 08:00, in municipiul Balti.

- Tragedia s-a petrecut duminica dupa-amiaza, intr-un bloc din Iasi. Potrivit primelor informatii, tanarul era singur in casa in momentul in care a cazut in gol. Conform unor surse din ancheta, nu a fost gasit un bilet de adio prin care tanarul sa isi justifice eventuala decizie de a se sinucide,…

- Un barbat de 38 de ani a murit, luni dimineata, dupa ce a cazut de la etajul al treilea al unui bloc din municipiul Piatra Neamt, a declarat, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al Politiei Neamt, agentul Georgiana Mosu.Potrivit sursei citate, evenimentul s a produs in jurul orei 6,20, atunci cand…

