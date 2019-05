Stiri pe aceeasi tema

- Familiile pasagerilor care au murit duminica in accidentul unui avion de linie pe aeroportul Seremetievo din Moscova vor primi fiecare cate 9 milioane de ruble (135.000 de dolari), a anuntat marti Ministerul Transporturilor din Rusia, relateaza dpa.Mai mult de jumatate din suma, 5 milioane…

- Membrii echipajului și pasagerii spun ca Sukhoi Superjet-100 a fost lovit de un fulger in timp ce era in aer și ca acest lucru a dus la intreruperea comunicațiilor cu solul. In primul rand, acest fenomen meteo nu ar fi trebuit sa afecteze aeronava, ba chiar mai mult, tragedia ar fi putut sa…

- Înregistratorul de date de zbor al avionului care duminica a aterizat forțat la Moscova a fost grav avariat , au anunțat autoritațile ruse, care analizeaza mai multe ipoteze în legatura cu dezastrului aviatic, inclusiv posibilitatea ca incendiul de la bord sa fi fost provocat de un fulger,…

- Avionul a fost constrans, din motive inca necunoscute, sa revina pe aeroportul Moscova-Seremetievo, la cateva minute dupa decolarea spre Murmansk (nord). Primele surse invocau un incendiu la bord dar o inregistrare video publicata la cateva ore dupa accident arata aparatul atingand pista, dupa care…

- Premierul ceh Andrej Babis se afla in colimatorul procuraturii intr-o presupusa fruada a fondurilor europene de doua milioane de euro. ”Ancheta s-a incheiat, iar dosarul complet a fost trimis procurorului Republicii cu o propunere de punere sub acuzatie”, a declarat pentru AFP un purtator de cuvant…

- Ancheta cu privire la cauzele accidentului avionului Boeing 737 MAX 8 in Etiopia, soldat cu 156 de morti si care a determinat consemnarea la sol a acestui tip de aparat in foarte multe tari, va dura 'un timp considerabil', a declarat sambata ministrul etiopian al transporturilor, Dagmawit Moges, transmite...

- Autoritatile chineze au decis ca liniile aeriene locale sa nu mai opereze zboruri cu Boeing 737 Max 8, dupa accidentul Ethiopian Airlines de duminica in care a fost implicat acelasi tip de aeronava, conform news.ro.Potrivit BBC, companiile aeriene trebuie sa suspende operatiunile tuturor avioanelor Boeing…

- Muzeul national de Antichitati si Arte islamice din Alger a fost devastat, vineri, in timpul protestelor fata de al cincilea mandat al presedintelui Abdelaziz Bouteflika, in varsta de 82 de ani. Azzedine Mihoubi, ministru al Culturii, a anuntat ca toate bunurile furate au fost recuperate, scrie Le…