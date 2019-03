Stiri pe aceeasi tema

- Traficul rutier in Pasajul Unirii va fi restrictionat, in perioada 22 martie, ora 22,00, pana pe 25 martie, ora 4,00, pentru realizarea unor lucrari de intretinere. Brigada Rutiera solicita conducatorilor...

- O femeie de 65 de ani a fost accidentata grav de un sofer luni, dupa a incercat sa traverseze pe bd. 1 Mai, a anuntat Brigada Rutiera a Capitalei, potrivit Mediafax. Victima va fi transportata la Spitalul Universitar. Traficul rutier este restrictionat pe bd. 1 Mai, benzile 2, pe ambele…

- Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a avizat negativ, marti, proiectul de ordonanta de urgenta prin care sunt modificate unele prevederi din OUG 7/2019, au precizat, pentru AGERPRES, oficiali din CSM. AGERPRES/(AS - autor: Mihai Stoica, editor: Florin Marin, editor online: Irina Giurgiu)

- Traficul auto pe banda a doua, a autostrazii A1, Sebeș-Sibiu, la kilometrul 262, este restricționat miercuri, in jurul pranzului din cauza unor lucrari. Au fost afectați in jur de 250 de metri liniari de parapet pe ambele sensuri de mers. Reamintim ca marti, pe A1, la km 264, un TIR a rupt glisiera…

- Traficul rutier si pietonal va fi restrictionat joi seara, intre orele 19,30 - 20,00 pe strada Episcopiei si intre orele 21,30 - 21,45 pe Calea Victoriei, in contextul desfasurarii la Ateneul Roman si la Palatul Regal a ceremoniei oficiale de lansare a presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene.…

- Lucian Duta, fost presedinte al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS), a fost trimis in judecata de DNA, sub control judiciar pe cautiune, pentru savarsirea infractiunii de luare de mita in forma continuata. AGERPRES/(AS - autor: Eusebi Manolache, editor: Florin Marin, editor online: Irina…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat ca joi ii va trimite presedintelui Klaus Iohannis cererea oficiala de revocare a procurorului general, Augustin Lazar, dar si propunerile de numire in cinci functii de conducere din cadrul structurilor Parchetului General, pe care seful statului le-a…