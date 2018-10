Traficul rutier va fi restrictionat in Capitala, sambata si duminica, anunta Brigada Rutiera

Stiri pe aceeasi tema

- Traficul rutier se va restrictiona sambata in centrul Capitalei, in conditiile in care se va desfasura un eveniment de prevenire si combatere a tuturor formelor de violenta impotriva femeilor, a anuntat Brigada Rutiera, conform Agerpres. In intervalul orar 16,00 - 17,00, participantii se vor…

- Traficul rutier va fi restrictionat pe bd. Unirii, la sfarsitul acestei saptamani si in weekendul viitor, pentru evenimentul "Simfonia apei" - Fantani Unirii. Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, traficul rutier se va restrictiona in perioadele 19 - 21 octombrie si 26 - 28 octombrie, intre orele…

- Traficul rutier se va restrictiona pe mai multe artere din Capitala, in conformitate cu avizul Comisiei Tehnice de Circulatie din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti, anunta Brigada Rutiera. Astfel, in ziua de 11 octombrie, cu ocazia desfasurarii evenimentului organizat de Mondotrans Impex Exp,…

- Traficul rutier si pietonal va fi restrictionat, marti, in Centrul Bucurestiului, pe strazile Anghel Saligny si Lipscani, pentru ceremonialul de comemorare a victimelor Holocaustului, a anuntat Brigada Rutiera.

- Traficul rutier va fi restrictionat miercuri si joi, intre orele 9.00 si 15.00, pe mai multe strazi din zona Ministerului Transporturilor, unde este programat un protest, anunta Brigada Rutiera a Capitalei.

- Traficul rutier este restrictionat in centrul Capitalei, incepand de vineri seara, de la ora 17.00, si pana luni dimineata, la ora 6.00, pentru desfasurarea manifestarilor dedicate Zilelor Bucurestiului.

- Traficul rutier va fi restrictionat, joi, pe Calea Victoriei, in perimetrul cuprins intre Biserica Sf. Vasile cel Mare si Parcul Nicolae Iorga, unde va avea loc procesiunea religioasa "Calea Sfintei Cruci - Scara Catre Cer". Pentru acest eveniment, Brigada Rutiera a Capitalei va dispune restrictionarea…

- Traficul rutier va fi restrictionat in Capitala, incepand de sambata, de la ora 23,30, pana duminica, la aceeasi ora, in zona Parcului Regele Mihai I, unde se va desfasura evenimentul cultural-artistic denumit "Lumea Dacia 50 de ani", constand intr-un concert si o expozitie auto. Potrivit…