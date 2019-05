Stiri pe aceeasi tema

- Brigada Rutiera a Capitalei anunța ca traficul va fi restricționat sambata și duminica in zonele Piața Unirii și Parcul Herastrau-Arcul de Triumf, pentru organizarea a doua evenimente: Simfonia Apei și crosul veteranilor, organizat de Ministerul Apararii, potrivit Mediafax.„In zilele de 04-05…

- Traficul rutier se va restrictiona in noaptea de marti spre miercuri, in intervalul orar 23,00 - 03,00, in Pasajul Unirii, pe sensul dinspre Piata Universitatii spre Bulevardul Dimitrie Cantemir, pentru realizarea unor lucrari de intretinere, a anuntat Brigada Rutiera a Capitalei. Soferii…

- Traficul rutier se va restrictiona gradual, duminica, intre orele 05,00 - 13,00, pe traseul concursului de alergare "Bucharest International 10 k" care va avea loc in zona soseaua Kiseleff - Piata Victoriei - Piata Unirii, informeaza un comunicat al Brigazii Rutiere transmis, vineri, AGERPRES. In intervalul…

- In noaptea de luni spre marți, in intervalul orar 23.00-04.00, se va restricționa traficul rutier in Pasajul Unirii, alternativ, cate o banda a sensului de circulație dinspre Bd. Dimitrie Cantemir catre Piața Universitații, transmite Brigada Rutiera, potrivit Mediafax.Restricția este determinata…

- Traficul rutier va fi restrictionat sambata si duminica pe mai multe artere din centrul Capitalei, in contextul desfasurarii evenimentului sportiv "Bucharest 10 km si Family Run", potrivit Agerpres. Potrivit unui comunicat transmis de Brigada Rutiera, sambata se va restrictiona traficul rutier…

- Traficul rutier in Pasajul Unirii va fi restrictionat in noaptea marti spre miercuri, intre orele 23,00 si 05,00, pe banda I de circulatie, pe sensul dinspre Piata Universitatii spre Bulevardul Dimitrie Cantemir, pentru realizarea unor lucrari de intretinere, potrivit agerpres.ro.Citește și: S-a…

- Traficul rutier in Pasajul Unirii va fi restricționat, pe ambele sensuri de circulație, in perioada 22.03.2019, orele 22.00 – 25.03.2019, orele 04.00, anunța Brigada Rutiera a Capitalei.ULTIMA ORA: Ministerul Turismului sustine ca blocarea clipului de promovare a Romaniei a fost o eroare…

- Traficul rutier va fi restrictionat miercuri in zona Pietei Victoriei din Capitala, avand in vedere desfasurarea unui protest organizat de Federatia Operatorilor Romani de Transport (FORT), intre orele 6:30 - 15:00.