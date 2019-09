Stiri pe aceeasi tema

- Protest bulgaresc impotriva poluarii Traficul de camioane va fi intrerupt, sambata, in intervalul orar 10:00-13:00, pe sensul de iesire din Romania, ca urmare a unei actiuni de protest de pe teritoriul Bulgariei, privind poluarea aerului in orasul Ruse. Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii…

- Studiul de fezabilitate și proiectul tehnic de execuție pentru Drumul Expres Targu Jiu – Craiova ar putea fi inceput luna aceasta. Deputatul de Gorj, Mihai Weber, a anunțat ca trei firme au depus oferte la licitația organizata de Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere pentru selectarea…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) si firma turca Alsim Alarko Sanayi ve Ticaret AS au semnat luni contractul pentru proiectarea si executia Lotului 1 din Centura de Sud a Capitalei la standard de autostrada. Contractul are o valoare de 830 de milioane de lei, respectiv…

- Circulatia pe Transalpina, intre km 39+500 – km 41+800, se inchide in zilele de 10 si 11 august, in vederea desfasurarii “Campionatului National de Drift – Etapa a IV – a”. Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere anunta ca, in zilele de 10 si 11 august, se inchide circulatia pe…

- Circulatia pe Transalpina (DN 67C) va fi inchisa in zilele de 10 si 11 august, pe un sector de drum de 2 kilometri, in vederea desfasurarii "Campionatului National de Drift - Etapa a IV - a", informeaza Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), scrie Agerpres. In data…

- Circulatia pe Transalpina (DN 67C) va fi inchisa in zilele de 10 si 11 august, pe un sector de drum de 2 kilometri, in vederea desfasurarii "Campionatului National de Drift - Etapa a IV - a", informeaza Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). In data de 10 august, soseaua…

- Podul de pe DN 5, peste raul Arges, de la Adunatii Copaceni, se inchide de astazi, timp de sase luni, pentru reparatii, iar circulatia se va desfasura pe podul provizoriu, informeaza Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere.

- Circulatia rutiera se va inchide miercuri pe DN 15, km 213+000, in centrul comunei Corbu, judetul Harghita, in vederea desfasurarii unei adunari comemorative organizata de primaria localitatii, informeaza marti Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Potrivit…