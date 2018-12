Stiri pe aceeasi tema

- Brigada Rutiera a anunaat ca, joi, in jurul orei 15:30, pe Soseaua Antiaeriana a avut loc un accident rutier, dupa ce doua autoturisme care circulau in sensuri opuse s-au ciocnit frontal. O persoana a fost transportata la Spitalul Universitar in urma accidentului, fiind constienta, unde se va stabili…

- Un grav accident de circultaie s-a produs sambata dimineata, in judetul Valcea, pe DN 67, la Bunesti. Este drumul care leaga Ramnicu Valcea de Targu Jiu. In urma coliziunii dintre un autoturism si un camion plin cu lemne, doua persoane au ramas incarcerate. Una a murit pe loc.

- Doua tramvaie s-au ciocnit, miercuri, in intersectia Calea 13 Septembrie cu Soseaua Progresului din Capitala, informeaza ISU Bucuresti-Ilfov. In urma coliziunii, o femeie a fost lovita la cap.

- Doi localnici, sot si sotie, din comuna prahoveana Maneciu au fost atacati, joi, de un urs in timp ce se aflau in gradina. Femeia a fost salvata din ghearele ursului de sotul sau, care a atacat animalul cu toporul.

- Accident cumplit. Doua persoane au murit, iar una e in stare grava dupa ce doua mașini s-au ciocnit Doua persoane au murit și alta a fost ranita grav in urma unui accident rutier produs pe DN 15, in localitatea mureșeana Brancovenești. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Mureș,…