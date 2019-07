Stiri pe aceeasi tema

- Șase masini au fost implicate intr-un accident rutier produs pe A2 in dimineata zilei de luni, 22 iulie. Traficul pe sensul catre mare este blocat. Accidentul rutier s-a produs la kilometrul 206 pe sensul de mers Bucuresti-Constanta.

- Un accident de circulație a avut loc, in aceasta seara, in municipiul Brașov. Din imaginile trimise de un cititor NewsBv se poate observa ca in incident a fost implicat un motociclist. La fața locului au ajuns polițiștii și un echipaj SAJ. Traficul se desfașoara cu dificultate in zona. The post ULTIMA…

- Furtunile din ultimele 24 de ore au produs efecte in 28 de localitati din 11 judete, dar si in municipiul Bucuresti, pompierii intervenind pentru indepartarea a zeci de copaci doborati de vant, anunta IGSU. Ca urmare, au fost afectate temporar traficul rutier pe patru drumuri nationale si cel feroviar…

- Un cunoscut medic stomatolog din Bacau a decedat, astazi, intr-un accident rutier petrecut in județul Nemț. Accidentul rutier s-a petrecut pe DN 2, km 322+500, loc. Secuienii Noi. Traficul auto a fost blocat pe ambele sensuri, cauza probabila fiind depasirea neregulamentara, pe un tronson de drum cu…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca din cauza aglomeratiei, traficul rutier pe sensul catre Constanta al DN39 Mangalia Constanta, se desfasoara ingreunat.La kilometrul 12 200 de metri, carosabilul s a surpat motiv pentru care o banda spre Agigea este restrictionata.In…

- CNAIR a anunțat, marți, ca traficul rutier a fost redeschis pe Transalpina, intre Ranca si Obarsia Lotrului, incepand cu ora 8.00, pentru autovehiculele cu masa maxima totala autorizata de 7,5 tone care vor rula cu o viteza maxima de 30 km/ora. “Decizia deschiderii circulatiei a fost luata in urma verificarii…

- Un accident rutier a avut loc duminica dupa amiaza pe DN 1, Brasov Sibiu, la kilometrul 253 500 m, in zona localitatii Vistea, judetul Brasov. Coliziunea fata spate intre doua autoturisme s a produs pe fondul nepastrarii distantei si neadaptarii vitezei la un carosabil umed.Impactul s a soldat cu cinci…

- Internationalul ceh Josef Sural, mijlocas al echipei de fotbal Alanyaspor (Turcia), a decedat duminica seara într-un accident de microbuz, au anuntat oficialii clubului la care acesta evolua.