Traficul rutier a fost reluat duminica pe un fir alternativ pe DN3, in judetul Calarasi, pe raza localitatii Mihai Viteazul, dupa ce fusese oprit in urma unui accident rutier soldat cu o persoana decedata si alta ranita, informeaza Centrul Infotrafic, conform Agerpres.

"Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, in judetul Calarasi, circulatia rutiera pe DN3 Bucuresti - Calarasi s-a reluat, pe un fir alternativ. Din cauza unei coliziuni frontale intre doua autoturisme, traficul fusese oprit total pe raza localitatii Mihai Viteazul. In urma impactului,…