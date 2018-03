Stiri pe aceeasi tema

- Traficul aerian se desfasoara in conditii de iarna, marti dimineata, in Capitala, nefiind curse anulate. Unele aeronave pot avea intarzieri mai mari de 50 de minute, generate de necesitatea degivrarii aeronavelor inainte de decolare, au anuntat reprezentantii Aeroporturi Bucuresti.Potrivit…

- Potrivit sursei citate, pe Aeroportul International Henri Coanda Bucuresti si Aeroportul International Bucuresti Baneasa Aurel Vlaicu, traficul aerian se desfasoara in conditii de iarna, conform programului de zbor. "Nicio cursa nu este anulata pe Aeroportul Henri Coanda din cauza conditiilor…

- Primaria Chisinau informeaza ca de dimineata traficul rutier pe strazile municipiului se desfasoara in conditii normale de iarna. Transportul public circula conform programului corespunzator unei zile de lucru, iar la linie au fost emise 302 de troleibuze si 99 de autobuze.

- Circulatia rutiera se desfasoara in conditii de iarna, marti dimineata, in cea mai mare parte a tarii. Pe unele artere nationale traficul a fost ingreunat dupa ce mai multe autovehicule au derapat, iar in unele judete mai sunt drumuri cu circulatie ingreunata din cauza inundatiilor. De asemenea, unsprezece…

- Circulatia in judetul Caras-Severin este ingreunata, marti dimineata, din cauza a doua evenimente rutiere in care au fost implicate doua TIR-uri care au derapat pe zapada, pentru ca soferii nu au adaptat viteza la conditiile de drum. Si in judetul Sibiu un TIR a derapat, dar si pe Centura Bucuresti.…

- Traficul rutier pe DN 18 in Pasul Prislop (1.400 metri altitudine), la limita judetului Maramures cu judetul Suceva, se desfasoara in conditii de iarna, iar copacii cazuti sub greutatea zapezii au fost indepartati de pe carosabil, informeaza un comunicat al Institutiei Prefectului - judetul Maramures,…

- UPDATE ora 8:00 – Circulatia rutiera pe DN 28A Targu Frumos – Pascani se desfasoara in conditii de iarna. La ora 7:00, circulatia rutiera se desfasoara ingreunat din cauza ninsorii abundente pe DN 28A in judetul Iasi, pe segmentul de drum Targu Furmos – Pascani, potrivit CNADNR.RO. Incepand cu ora 06.00…

- O suta de trenuri in judetele aflate sub cod portocaliu de viscol sunt anulate, miercuri, din cauza ninsorilor si a viscolului. Potrivit CFR, traficul feroviar se desfasoara in conditii de ninsoare viscolita si rafale puternice de vant de pana la 60 de kilometri pe ora.Citeste si: Cristoiu…

- Circulatia trenurilor de pasageri se desfasoara in continuare in conditii de iarna. La aceasta ora nu sunt linii inchise sau trenuri blocate. Comandamentele de iarna ale CFR Infrastructura și CFR Calatori sunt operaționale pentru urmatoarea perioada. In zona de sud a țarii - București, Craiova, Galați…

- Traficul rutier se desfasoara in conditii de iarna in judetul Olt, iar pe doua drumuri judetene - DJ 641 Caracal - Cezieni si DJ 679 Mihaesti - Seaca - Valeni - se circula cu dificultate din cauza viscolului, a anuntat, luni dimineata, purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta…

- Circulatia rutiera pe toate drumurile nationale si judetene din Botosani se desfasoara sambata in conditii de iarna, ca urmare a ninsorilor abundente din ultimele 12 ore. Directorul Sectiei Drumuri Nationale Botosani, Viorel Zacretchi, a declarat, pentru AGERPRES, ca utilajele de deszapezire au actionat…

- Pe toate drumurile din judetul Tulcea se circula, vineri, in conditii de iarna, iar pentru asigurarea unui trafic in conditii de siguranta s a intervenit cu 90 de tone de material antiderapant, conform Agerpres.ro Cea mai mare cantitate, respectiv 67 de tone, a fost imprastiata pe strazile din municipiul…

- Traficul aerian din Romania a crescut cu un sfert anul trecut si a depasit 20 de milioane de pasageri. Insa, in acelasi timp, se inmultesc si zborurile cu probleme, intarziate sau anulate. Dintre cei care au fost în aceste situaţii neplăcute, doar unu la sută au cerut despăgubiri,…

- Codul galben de ninsori se incheie astazi la ora 11.00. Conform raportarilor instituțiilor abilitate nu exista drumuri blocate in județul Bacau, insa circulația se desfașoara in condiții de iarna, iar șoferii sunt rugați sa se adapteze masurilor de... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Traficul rutier se desfasoara, miercuri dimineata, in conditii de iarna pe tronsonul Novaci - Ranca al DN67C, in judetul Gorj. In zona ninge, iar drumul este acoperit de zapada de 1-2 centimetri.

- Consiliul Judetean Cluj informeaza participantii la trafic in legatura cu faptul ca, in cursul acestei dimineți, pe raza judetului Cluj nu existau drumuri judetene blocate sau inchise traficului rutier, circulatia desfașurandu-se, pe majoritatea sectoarelor de drum, in conditii specifice de iarna. In…

- Circulatia pe majoritatea drumurilor din Harghita se desfasoara in conditii de iarna, in urma ninsorilor abundente care au inceput sa cada joi dimineata, scrie AGERPRES.Citeste si: ULTIMA ORA - Ministrul Sanatatii, reactie dupa cele 16 DECESE: 'Nu avem EPIDEMIE de gripa in Romania.Sunt FOCARE…

- In urma cu cateva minute, a avut loc un accident rutier grav in Baia Mare pe B-dul Independentei, transmite ISU Maramures. Doua autoturisme au fost implicate intr-un accident grav de circulatie langa VIVO. In urma impactului putenic,o persoana a fost ranita. Traficul este blocat momentan in zona. La…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la aceasta ora nu sunt anuntate drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia oprita din cauza vreunui eveniment rutier sau a vremii nefavorabile, nici probleme majore privind fluenta traficului pe arterele principale. Totusi,…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN1Ploiesti Brasov, intre kilometrii 101 500 de metri si105, pe sensul de urcare se circula in conditii de aglomeratie, formandu se o coloana de autoturisme care circula cu o viteza de aproximativ 30 40 km h. In conditii…

- Compania Nationala de Cai Ferate 39;CFR 39; SA informeaza ca la aceasta ora nu sunt probleme in traficul feroviar, trenurile circula in conditii normale de iarna pe toate magistralele, nu sunt sectii de cale ferata inchise si nici intarzieri semnificative. Pe raza regionalelor Bucuresti, Craiova, Constanta,…

- Lucratorii de la intretinerea autostrazilor si drumurilor nationale au actionat, in ultimele ore, cu 1.293 de autoutilaje si aproape 8.873 de tone de material antiderapant pentru asigurarea unui trafic rutier in conditii de siguranta in zonele aflate sub avertizarile emise de meteorologi, a informat…

- Drumurile nationale si autostrazile sunt deschise circulatiei publice si nu au fost instituite restrictii de viteza sau de tonaj, luni dimineata, in contextul atentionarilor meteorologice Cod galben valabile pana la ora 22,00 la nivel national. ‘In cursul zilei de astazi sunt pregatiti sa actioneze…

- Traficul feroviar se desfasoara in conditii normale de iarna pe toate magistralele de cale ferata, nefiind inregistrate sectii de cale ferata inchise si nici intarzieri semnificative, informeaza luni CFR SA. Conform unui comunicat al companiei remis AGERPRES, pe raza regionalelor Bucuresti,…

- Centrul Infotrafic al Politiei Române anunta ca la aceasta ora nu exista drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia oprita, dar ninge pe mai multe sectoare de drumuri nationale si autostrazi din 24 de judete.

- Traficul feroviar se desfasoara in conditii normale de iarna pe toate magistralele de cale ferata, nefiind inregistrate sectii de cale ferata inchise si nici intarzieri in graficul trenurilor inscrise in circulatie, informeaza CFR SA. Potrivit unui comunicat al companiei, in cursul zilei…

- O singura localitate din judet este alimentata partial cu energie electrica, iar pe drumurile judetene si nationale se circula in conditii de iarna, a declarat astazi, purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Galati, Catalin Sion. Potrivit sursei citate, localitatea Corod…

- In perioada 18.01.2018, ora 11:30 ndash; ora 16:30 in zonele aflate sub incidenta codului portocaliu emis de ANM, la nivel national, drumarii au actionat astfel: DRDP CONSTANTA: cu 91 autoutilaje si s au raspandit 336,5 tone material antiderapant; DRDP BUCURESTI: cu 11 autoutilaje si s au raspandit…

- E iarna grea in jumatate de tara. Sunt drumuri blocate si localitati fara electricitate din cauza zapezii si viscolului. A nins toata noaptea in centrul si estul tarii, iar meteorologii spun ca vremea va fi la fel si astazi. Optsprezece judete din Oltenia, Transilvania si Moldova se afla pana diseara…

- Traficul feroviar se desfasoara, joi dimineata, in conditii de iarna pe raza judetelor aflate sub Cod portocaliu si Cod galben de vant puternic si ninsori viscolite, si nu sunt magistrale feroviare inchise, a anuntat Compania Nationala de Cai Ferate ''CFR'' SA, intr-un comunicat de presa.

- Circulatia pe sectoarele de drumuri nationale si autostrazile aflate sub incidenta Codului portocaliu se desfasoara joi dimineata in conditii de iarna, iar drumarii au actionat in cursul noptii cu 1.436 de autoutilaje si au raspandit 9.182 tone material antiderapant, a anuntat, joi, Compania Nationala…

- Ninge de cateva ore bune la Constanta iar strazile si bulevardele sunt deja acoperite cu un strat de zapada.Traficul se desfasoara in conditii de iarna. Ninsoarea va continua la Constanta, intregul judet fiind sub cod galben de ninsoare pana in aceasta seara la ora 22.00. ...

- Circulatia pe drumurile din Harghita se desfasoara miercuri in conditii de iarna, din cauza ninsorilor abundente, la nivelul intregului judet fiind suplimentat numarul de echipaje de politie care dirijeaza circulatia. Purtatorul de cuvant al IPJ Harghita, Gheorghe Filip, a declarat ca…

- Temperatuile scazute din acesta perioada au afectat starea drumurilor din judet. Astfel, in unele zone, carosabilul este umed, iar in altele este chiar un strat subtire de zapada framantata. Se intervine cu utilaje care imprastie material pentru impiedicarea formarii poleiului, dupa cum informeaza Institutia…

- Pe toate drumurile din judetul Tulcea se circula in conditii de iarna dupa ce, in ultimele 12 ore, drumurile au fost acoperite de zapada. Prefectul judetului Tulcea, Lucian Furdui, a declarat marti, pentru AGERPRES, ca utilajele societatilor de deszapezire au actionat in noaptea de luni spre marti pe…

- Pe șoselele din Mehedinți acționeaza utilaje de deszapezire Foto: Mihai Badescu Traficul se desfasoara în conditii de iarna pe drumurile nationale si judetene din nordul judetului Mehedinti, unde ninge înca de noaptea trecuta. Pe DJ 670 - Malovat - Baia de Arama, între localitatile…

- Trafic in condiții de iarna in Mehedinți Foto: Arhiva. Traficul pe drumurile judetene din nordul judetului Mehedinti si pe DN 67 D, cel care leaga orasele Târgu Jiu, Baia de Arama si Baile Herculane, în special în zona muntoasa, se desfasoara în conditii de iarna,…

- Cel putin trei persoane au murit in urma furtunilor puternice din vestul Europei, sute de mii de locuinte au ramas fara electricitate, iar traficul aerian se desfasoara cu dificultate. Potrivit BBC News citat de Mediafax, doua persoane au murit inecate pe coasta basca a Spaniei, dupa ce au fost spulberate…

- Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti (CNAB), care administreaza aeroporturile Henri Coanda si Aurel Vlaicu din Capitala, a realizat in acest an venituri totale de 1,08 miliarde lei, in urcare cu 8,3% fata de anul trecut, pe fondul cresterii traficului aerian de pasageri si eficientizarii activitatii…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca valorile de trafic au revenit la normal pe DN1, in statiunile montane de pe Valea Prahovei, cu exceptia tronsonului Predeal Busteni, pe sensul de mers catre capitala, unde in continuare se mai circula in conditii de aglomeratie,…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane sfatuieste conducatorii auto care se deplaseaza pe autostrada A1 Arad - Nadlac (in judetul Arad) sa conduca prudent, sa utilizeze luminile de intalnire, sa mareasca distanta de siguranta fata de vehiculele dinainte si sa nu se hazardeze…

- Inceputul iernii astronomice este marcat de un moment precis, mai exact solstitiul de iarna, care va avea loc joi. Prin urmare, pe 21 decembrie va fi cea mai scurta zi din an - 8 ore si 50 minute -, iar durata noptii va avea o valoare maxima, de 15 ore si 10 minute (pentru Bucuresti). In emisfera sudica…