CNIPMMR: Doar 1 din 7 firme si-a dezvoltat activitatea in ultimii doi ani. 40% si-au restrans business-ul

Situatia financiara a firmelor romanesti s-a inrautatit in ultimii doi ani, in ciuda cresterii economice inregistrata de tara noastra in aceeasi perioada. Doar una din sapte si-a amplificat… [citeste mai departe]