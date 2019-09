Traficul în jurul zonei centrale e „roşu”. Circulaţia e blocată de lucrări pe bulevardul Michelangelo Inchiderea totala a circulatiei pe bulevardul Michelangelo a dat complet peste cap traficul rutier spre si dinspre zona centrala a orasului. Tot bulevardul Parvan, pasajul Michelangelo, bulevardul Eroilor de la Tisa sunt „rosii” pe harta de trafic a Timișoarei, fiind blocate de masinile care merg bara la bara. De la primele ore ale diminetii si ... The post Traficul in jurul zonei centrale e „rosu”. Circulatia e blocata de lucrari pe bulevardul Michelangelo appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

