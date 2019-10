'Compania Nationala de Cai Ferate 'CFR' SA informeaza ca intervalul de statii Drobeta Turnu Severin Marfuri - Valea Alba a fost redeschis circulatiei in aceasta dimineata, la ora 05:14, in conditii normale de trafic. Personalul de interventie al Regionalei CF Craiova a actionat permanent atat in timpul zilei de ieri, 30 septembrie, cat si in cursul noptii pentru ridicarea, repunerea pe sina si retragerea celor trei vagoane din compunerea trenului de marfa, operatiunile de interventie fiind finalizate in aceasta dimineata, in jurul orei 05:00', a mentionat compania. Traficul feroviar a fost…