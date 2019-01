Circulatia feroviara intre statiile Strambuta si Pietrele Albe a fost redeschisa, iar trenurile vor tranzita zona in conditii normale de trafic, fara restrictii de viteza, a anuntat, vineri, CFR SA, intr-un comunicat de presa transmis AGERPRES. Potrivit sursei citate, primul tren care va tranzita aceasta zona este IR 1836, care circula in relatia Cluj Napoca - Bucuresti Nord. Garnitura va ajunge in Petrosani in jurul orei 13:30. Traficul feroviar pe ruta Strambuta - Pietrele Albe a fost inchis vineri dimineata dupa ce linia de cale ferata a fost acoperita de grohotis si arbori prabusiti de pe…