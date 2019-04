Traficul feroviar pe relaţia Dârste - Timişu de Sus a fost reluat Traficul feroviar pe relatia Darste - Timisu de Sus a fost reluat, dupa ce patru trenuri de calatori au stationat cateva zeci de minute in gari, din cauza unui tren privat de marfa ce a ramas defect in linie curenta, a informat miercuri purtatorul de cuvant al companiei CFR SA, Oana Branzan. "La aceasta ora, traficul feroviar s-a reluat pe intervalul Darste - Timisu de Sus, iar reinscrierea in circulatie a trenurilor stationate temporar se realizeaza in functie de rang", a precizat sursa citata. Pana la finalizarea operatiunilor de interventie, cand s-a intervenit cu o locomotiva de ajutor care… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

