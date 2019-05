Circulatia feroviara a fost reluata la ora 22:55 pe distanta Valea Calugareasca - Ploiesti Est, pe firul I, informeaza vineri seara purtatorul de cuvant al CFR SA, Oana Branzan. "De asemenea, mentionez faptul ca, in statia Valea Calugareasca, trenurile circula doar pe linia 3, cu restrictie de viteza de 20 km/h si sub atenta supraveghere a personalului feroviar. Personalul de specialitate al Regionalei CF Bucuresti actioneaza in continuarea pe acest interval, astfel incat traficul feroviar sa fie operational si pe firul II", a precizat Oana Branzan. Calea ferata intre Valea Calugareasca si Ploiesti…